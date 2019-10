„Die Ausschreibungspraxis verbessern“

Neckar-Odenwald-Kreis.Der Busverkehr im Neckar-Odenwald-Kreis stottert. Im Kreistagsausschuss wurde von „katastrophalen Zuständen“ gesprochen: Unzuverlässigkeit und Unpünktlichkeit seien an der Tagesordnung. Landrat Dr. Achim Brötel kündigte Konsequenzen an.

Verantwortlich für den Busverkehr im Neckar-Odenwald-Kreis ist die DB-Tochter BRN Busverkehr Rhein-Neckar. Das Unternehmen fährt seit April das Linienbündel Mosbach-Buchen, in dem sich nun die Beschwerden häufen.

Der neue Fahrplan sollte ursprünglich im Januar starten, die BRN bat indes wegen einer zu dünnen Personaldecke um Verschiebung auf April. Zur Erklärung der aktuellen Probleme führt die BRN weiterhin einen eklatanten Fahrermangel an. Zudem habe die BRN nur 15 Prozent des Auftragsvolumens an Subunternehmer vergeben anstatt wie zuvor 40 Prozent. Auf Nachfrage einer Kreisrätin begründete das Unternehmen das damit, dass lokale Busunternehmen nicht über ausreichend Niedrigflurbusse verfügten.

Das stellt der Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmer, WBO, in Frage. „Wir meinen, dass die Subunternehmer von der Bahnbustochter deswegen nicht beauftragt wurden, weil sie die Fahrer entsprechend der gesetzlichen Verpflichtung nach Tarif bezahlen wollten und somit für die BRN schlicht zu teuer waren“, so WBO-Geschäftsführer Dr. Witgar Weber.

Bereits im Dezember vergangenen Jahres hatte der WBO auf die Praxis der BRN hingewiesen, Angebote von Subunternehmern als zu hoch abzuweisen.

„Zu günstig abgegeben“

„Dass die BRN jetzt fehlende Niedrigflurbusse als Begründung anführt, halten wir schlicht für vorgeschoben“, führt Dr. Weber aus. „Vielmehr ist es doch so, dass die BRN im Vergabeverfahren zu günstig abgegeben hat, und das baden die lokalen Busunternehmen jetzt aus.“ Der aktuelle Fall bestärkt den WBO darin, an seinen drei Grundvoraussetzungen für ein „Bündnis für den Mittelstand“ festzuhalten, welches der Verband seit mehr als zwei Jahren mit Vertretern des baden-württembergischen Verkehrsministeriums und Aufgabenträgern verhandelt. „Der Fall Buchen ist ein klassisches Beispiel für die von uns geforderte Dumping-Kontrolle in Vergabeverfahren“, erklärt der WBO-Geschäftsführer. Die Vergabestellen müssen nach Auffassung des Verbands im Rahmen der Vergabeverfahren sicherstellen, dass nur tarif-treue, auskömmliche Angebote miteinander konkurrieren. Andere Angebote müssten zwingend ausgeschlossen werden.

Das Verkehrsministerium hatte vor drei Wochen ein klares Bekenntnis zum „Bündnis für den Mittelstand“ abgegeben. Der WBO hat das positiv aufgenommen.

„Die Notwendigkeit ist groß, die aktuelle Ausschreibungspraxis zu verbessen. Für alle Beteiligten. Das zeigt auch der Fall Buchen. Es ist daher höchste Zeit für ein entsprechendes Bündnis“, blickt Dr. Weber nach vorn.

