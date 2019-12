DGB sieht die Politik in der Pflicht

Neckar-Odenwald-Kreis.„Die Auswüchse der Gesundheitspolitik von Minister Spahn und dem Sparkurs der Länder machen sich auch im Neckar-Odenwald mit aller Härte bemerkbar. So sind die Neckar-Odenwald Kliniken gezwungen, Leistungen zu zentralisieren und Angebote nur noch an einzelnen Standorten vorzuhalten“, so der DGB-Bezirk Baden-Württemberg in einer Pressemitteilung.

Eine Aufgabe aller

Besonders betroffen seien die Gynäkologie und Geburtshilfe am Standort Mosbach, die nicht mehr betrieben werden soll. Das sei für viele Frauen des Kreises besorgniserregend. Sie müssten zum Teil 20 bis 30 Kilometer mehr bis zu ihrer Geburtsklinik fahren. „Der DGB Neckar-Odenwald kritisiert diese Maßnahmen aufs schärfste. Unsere Vorstellungen einer menschenwürdigen Gesundheitsversorgung sieht anders aus“, stellte der DGB Kreisvorsitzende Robin Friedl klar. „Gesundheitliche Versorgung gerade im ländlichen Bereich muss eine Aufgabe aller sein. Baden-Württemberg entzieht sich hier seiner Verantwortung und überlässt die Kliniken sich selbst. Diese müssen Investitionen aus den Eigenmitteln stemmen, die eigentlich das Land zu tragen habe“, so Friedl. Gerade kleinere Krankenhäuser können laut DGB erforderliche Investitionen nicht aus den Fallpauschalen decken und kommen so unter Druck. Schließungen und Privatisierungen seien die Folge.

Der DGB will, dass die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum zur gelebten Daseinsvorsorge für die Bevölkerung wird. Spezialisierungen an einem Standort könnten zwar durchaus die Qualität verbessern, das dürfe aber nicht lediglich aus betriebswirtschaftlichen Interessen erfolgen. „Die Länder müssen für die Übernahmen der Investitionskosten wieder in die Pflicht genommen werden, aber auch die Überarbeitung der Fallpauschalen ist unumgänglich“, fordert der DGB- Kreisvorsitzende. „Die Neckar-Odenwald-Kliniken sind mit ihren Problemen nicht allein. Wir müssen die Politik aufrütteln. Sie muss gesamtgesellschaftliche Verantwortung für eine gute, flächendeckende medizinische Versorgung übernehmen“, so Friedl.

