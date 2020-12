Der Urnengang ist am 30. Juni

Neckar-Odenwald-Kreis.Der künftige Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises wird am Mittwoch, 30. Juni 2021, im Rahmen der geplanten Kreistagssitzung in Schwarzach gewählt. Das hat der Kreistag am Montag in Ravenstein auf Vorschlag der Verwaltung beschlossen.

Die zweite Amtszeit von Landrat Dr. Achim Brötel endet am 24. September 2021. Er hat bereits im Oktober verkündet, noch einmal antreten zu wollen (die FN berichteten).

Um den weiteren Terminplan zur Durchführung der Wahl kümmert sich danach der ebenfalls am Montag vom Kreistag gebildete „Besondere beschließende Ausschuss“.

Besonderer Ausschuss gebildet

Dieser Ausschuss entscheidet über die öffentliche Ausschreibung der Stelle, legt eingehende Bewerbungen beim Innenministerium vor, und er benennt gemeinsam mit dem Innenministerium mindestens drei für die Leitung des Landratsamts geeignete Bewerber, aus denen der Kreistag dann am 30. Juni wählen kann. Außerdem kann der Ausschuss entscheiden, ob auf die Benennung weiterer Bewerber verzichtet wird, wenn weniger als drei Kandidaturen eingehen.

13 Mitglieder bestimmt

Eigentlich sollte die Sitzverteilung – 13 Ausschussmitglieder sollten die Besetzung des Gremiums widerspiegeln – im Wege der Einigung bestimmt werden.

Doch auf Wunsch von Amelie Pfeiffer (Grüne) wurde aufwendig gewählt. Das Ergebnis entsprach dem, was die Verwaltung vorgeschlagen hatte: Im Besonderen beschließenden Ausschuss gibt es vier Sitze für die CDU, drei für die Freien Wähler, drei für die SPD, zwei für Bündnis 90/Die Grünen sowie einen Sitz für die AfD.

Auf diese Besetzung haben sich die Fraktionsvorsitzenden geeinigt. Der Kreistag bestätigte diese Besetzung des Beschließenden Ausschusses einstimmig durch sein Votum und wählte die 13 Personen sowie ihre Stellvertreter. sab

