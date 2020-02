„Der Teufel ohne Maske“

Ich sehe die Menschen mit den Schutzmasken in den Städten Chinas, letzte Woche begegnete mir eine in der Innenstadt von Mannheim – und ich komme ins Grübeln. Die katholische Kirche macht sich am 1. Fastensonntag auf den Weg in die Fastenzeit, bereitet sich mit Fasten und Beten auf Ostern vor. Für die evangelischen Christen beginnt die Passionszeit. Im Evangelium hören wir: „Als er (Jesu) vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, bekam er Hunger“.

Die Geschichte, die Matthäus erzählt, ist eine besondere. Sie ist die Einzige, in der der Teufel selbst einen Bühnenauftritt bekommt. Die einzige, in der es zum Showdown kommt zwischen der Macht des Guten und der Macht des Bösen – zwischen Jesus und dem Teufel.

Bei uns ist Fasching zu Ende, oft tränenreich und mit Waschen des leeren Geldbeutels. Fasching wurde zu Grabe getragen. „Zu Grabe“ – Fastnacht weist uns auf etwas hin, woran wir nicht gerne erinnert werden, obwohl wir es im Grunde genau wissen, aber nicht wissen wollen. Wir Menschen sind endliche Wesen. Wir haben nicht „alle Zeit der Welt“. Unser Leben währt nicht ewig. Das ängstigt, erschreckt, verunsichert uns. „Am Aschermittwoch ist alles vorbei“, hörten wir im bekannten Fastnachtslied. Ein Reim daraus lautet: „Wie schön es auch sei, dann ist alles vorbei“.

In Basel in der Schweiz beginnt Fasching erst am Montag – dort tanzt und feiert man mit den traditionellen Teufelsmasken aus Holz noch drei Tage. Bei uns hatte der Teufel die letzte Vorstellung. Er hört vielleicht noch das Klatschen und die Bravorufe. Ist er traurig, erschöpft, fertig? Ohne Maske ist er jetzt aber ganz bei sich.

Ein Bild für uns. Wir leben oft mit einer Maske, weil wir uns schützen müssen. Heute gegen das Corona-Virus. Manchmal tragen wir Masken, um einfach besser zu scheinen, als wir sind. Wer bin ich wirklich? Was bekommen die Leute mehr zu Gesicht: mein strahlendes, buntfarbiges Aussehen? Oder auch dunkle Seiten meiner Seele? Die mich wie ein Schatten verfolgen: die „Schatten-Seiten“ meines Lebens? Wer von uns möchte nicht „ge-liebt“ und „be-liebt“ sein?

Der Gott der Liebe kennt uns durch und durch. Schaut uns bis auf den Grund unserer Seele. Vor ihm müssen wir uns nicht verstecken. Bei ihm dürfen wir erscheinen, so wie wir nun einmal sind. Er liebt uns mit und ohne unsere Masken. Und wenn einmal alle Masken fallen, dann nimmt Gott uns in Liebe auf – in seine ewige Herrlichkeit.

Die Fastenzeit erinnert uns daran: Ich bin zutiefst geliebt von ihm, meinem Gott. Wer ich auch bin.

Diakon Manfred Leitheim, MOSE - Seelsorgeeinheit Mosbach-Elz-Neckar

