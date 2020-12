Der „Öko-Dienstleister“ sorgt für Ärger

Die sich wieder ansiedelnden Wildtiere wie der Wolf oder Luchs machen derzeit im Neckar-Odenwald-Kreis regelmäßig Schlagzeilen. Am meisten in Erscheinung tritt aber der Biber.

Neckar-Odenwald-Kreis. Mögen die großen Raubtiere wie Wolf, Luchs oder Schakal auf den ersten Blick mehr Aufsehen erregen, ist es aber doch der Biber, der mit am meisten Aufmerksamkeit bekommt. Denn die Biberpopulation im Kreis wächst: Allein im Jahr 2020 ist ein Zuwachs der Reviere um 12,5 Prozent auf aktuell rund 45 Reviere mit insgesamt 150 bis 200 Tieren zu verzeichnen. Deshalb sind die für den Naturschutz Verantwortlichen beim Landratsamt froh, dass mit Jörg Winkler aus Haßmersheim ein weiterer ehrenamtlicher Biberberater gewonnen werden konnte.

Dieser unterstützt das bisher dreiköpfige Beraterteam im Kreis künftig im Neckarraum. Mit seiner förmlichen Bestellung zum Biberberater durch den Ersten Landesbeamten Dr. Björn-Christian Kleih in der vergangenen Woche übernimmt Winkler diese Tätigkeit für die Gemeinden Haßmersheim, Neckarzimmern, Binau, Obrigheim, Neunkirchen, Aglasterhausen, Schwarzach und die Stadt Mosbach.

„Dienstleister“ für das Ökosystem

In diesem Zusammenhang weist das Team der Biberberater darauf hin, dass der Biber erhebliche „Dienstleistungen“ für das Ökosystem erbringt. Durch seine Bautätigkeiten renaturiert er Gewässer, verbessert den Hochwasserschutz, verhindert ein Abfallen des Grundwasserspiegels und fördert die Artenvielfalt. Deshalb ist der Biber nach Naturschutzrecht streng geschützt, ihn zu verfolgen oder seine Bauten und Dämme zu beeinträchtigen, ist eine Straftat. Auf der anderen Seite entstehen einzelnen Grundstückseigentümern und Landwirten Nachteile, wenn Nutzflächen überschwemmt, untergraben oder der Baumbestand geschädigt werden. Für die Kommunen bedeutet es einiges an Aufwand, die Biberreviere in ihrer Zuständigkeit regelmäßig auf angenagte Bäume oder überschwemmte Wege und eingestaute Wasserbauwerke zu überprüfen und jeweils im Sinne der Verkehrssicherheit Abhilfe zu schaffen.

Maßnahmen koordinieren

Um diese Auswirkungen aufzufangen, hat das Land Baden-Württemberg ein System des Bibermanagements eingerichtet. Die von den Regierungspräsidien eingesetzten Biberbeauftragten koordinieren übergeordnet alle Maßnahmen zum Schutz wie auch zur Lenkung des Bibervorkommens. Auf Landkreisebene kümmern sich bestellte Biberberater um die Belange der Betroffenen. Sie sind erste Ansprechpartner bei Hinweisen auf ein neues Biberrevier und helfen als qualifizierte Fachleute vor Ort einzuschätzen, ob ein akuter Handlungsbedarf besteht und welche Maßnahmen getroffen werden können.

Zum Schutz von Einzelbäumen verteilen sie an Privatpersonen kostenloses Zaunmaterial. Wo es rechtlich möglich und erfolgversprechend ist, koordinieren sie kommunale Maßnahmen zur Regulierung des Wasserpegels. Hinzu kommt die Vermittlerrolle zwischen Betroffenen und Behörden. Als Mitglieder des ehrenamtlichen Naturschutzdienstes (Naturschutzwarte) führen die Biberberater einen Dienstausweis mit sich und sind berechtigt, Personen, die einer Rechtsverletzung verdächtig sind, zur Feststellung der Personalien anzuhalten.

Dabei agieren die Biberberater in einem heiklen Spannungsfeld. Oft kommt es vor, dass sie von den Betroffenen vor Ort nicht als Helfer wahrgenommen werden. Vielmehr bekommen sie als erste Bezugspersonen nicht selten den Ärger zu spüren, auch weil sie die Frage nach einer staatlichen Entschädigung verneinen müssen.

Eine solche Tätigkeit dennoch ehrenamtlich auszuüben, erfordert Stresstoleranz sowie Durchhaltevermögen und stellt ein außergewöhnliches gesellschaftliches Engagement dar. Das Landratsamt bittet die Bevölkerung daher, die Berater bei ihrer wertvollen Arbeit zu unterstützen.

Folgender Biberberater sind im Landkreis im Einsatz: Jörg Winkler - (Zuständigkeit: Haßmersheim, Neckarzimmern, Stadt Mosbach, Binau, Obrigheim, Neunkirchen, Aglasterhausen und Schwarzach, Kontakt: biberberater.winkler@neckar-odenwald-kreis.de), Markus Volk (Ravenstein, markus.volk@neckar-odenwald-kreis.de), Martin Kuhnt (Hardheim, Höpfingen und Walldürn, biberberater.kuhnt@neckar-odenwald-kreis.de) und Joachim Bernhardt (übriges Kreisgebiet, joachim.bernhardt@neckar-odenwald-kreis.de).

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.12.2020