In Zeiten von Verschwörungstheorien, Fake-News, Orientierungslosigkeit und Unsicherheit suchen viele Menschen nach der Wahrheit, nach Klarheit und Richtung. Es ist nicht leicht, aus den vielen Nachrichten und Informationen die herauszufiltern, die wirklich weiterhelfen.

Die Frage ist: Was ist Wahrheit? Darüber haben sich die Philosophen aller Jahrhunderte bis heute die Köpfe zerbrochen und noch keine endgültige Antwort gefunden.

Das Johannesevangelium macht sich auch seine Gedanken darüber. Im 14. Kapitel, Vers 6 sagt Jesus von sich selbst: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.“ Jesus als die personifizierte Wahrheit!?

Die Jünger Jesu, die jahrelang mit ihm unterwegs waren, haben seine Botschaft gehört, seine Taten gesehen und seine Verbindung zu Gott erlebt. An Jesus konnten sie ablesen, wie menschliches Leben im Lichte Gottes gelingen kann. Gott, der selbst die Wahrheit ist, hat sich in ihm offenbart.

Doch dann der Schock der Kreuzigung: Sie war eine Zäsur. Die Hoffnung schien erledigt zu sein. War alles umsonst? Sind die Jünger einem Trugbild nachgelaufen, haben sie sich täuschen lassen.

Die Zeit zwischen Ostern und Pfingsten ist die Zeit zwischen Hoffen und Bangen. Was wird aus den Verheißungen Jesu?

In den sogenannten Abschiedsreden bereitet Jesus seine Jünger auf die Zeit nach der Auferstehung vor: „Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten“ (Joh 16,13). Johannes ist der festen Überzeugung, dass der Heilige Geist das Werk Jesu in denen fortsetzt, die ihm nachfolgen und somit Zeugnis von der Wahrheit gegenüber allen Menschen ablegen.

In diesem Zusammenhang heißt Wahrheit, echt zu sein, authentisch zu leben und der Mensch zu werden, der ich von Gott her gedacht bin; letztlich geht es darum, mit mir übereinzustimmen und ehrlich zu mir selbst zu sein. Als Gefängnisseelsorger erlebe ich immer wieder, welches Potenzial darin steckt, wenn Straffällige zu ihren Taten stehen und ehrlich zu sich selbst sein können. Die Wahrheit kann dann wirklich dazu führen, sein Leben zu verändern – und trotz der Mauern und Gitter Freiheit zu erfahren.

Fake-News und Verschwörungstheorien haben dagegen das Ziel, Menschen zu verunsichern und für die Ziele derer, die sie in die Welt gesetzt haben, einzuspannen und zu missbrauchen. Dem setzt Jesus bei Johannes entgegen: „Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen.“

Gott zu erkennen, für ihn empfänglich zu werden und aus ihm heraus zu leben, führt zur Freiheit und zum „Leben in Fülle“.

Wahrheit ist Beziehung zu Gott, wobei niemand diese Wahrheit „hat“. Sie ist ein Weg, der immer neu gesucht und gegangen werden muss.

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Pfingstfest!

Martin Reiland, Pastoralreferent, katholischer Seelsorger in der Justizvollzugsanstalt Adelsheim.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.05.2020