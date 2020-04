Der Festplatz bleibt 2020 leer

Merchingen.Ausgerechnet in diesem Jahr, in dem das 450-jährige Bestehen des Pfingstmarkts auf dem Schlossplatz in Merchingen mit einem abwechslungsreichen Programm gefeiert werden sollte, bleibt der Festplatz leer.

Keine Veranstaltung, keine Feier, kein Vergnügen, denn aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie wurde, zum Bedauern des Pfingstmarkt-Koordinierungsteams und Ortsvorsteherin Anne-Katrin Kämmer, das beliebte Volksfest abgesagt. Es hätte vom 31. Mai bis 2. Juni stattfinden sollen.

Das Organisationsteam war in den vergangenen Monaten engagiert bei der Sache, um das bevorstehende Jubiläumsfestes zu organisieren.

Ein buntes Programm mit Unterhaltung, Ausstellungen, Marktbetrieb mit Fahrgeschäften und neuen Vergnügungsparkatraktionen sowie einer besonderen Bewirtung im Schloss war für das Pfingstwochenende geplant.

Für die musikalische Umrahmung sollten die Junge Musik Ravenstein, der Akkordeonverein Ballenberg und der Musikverein Merchingen sorgen. Weitere Höhepunkte wären eine festliche Eröffnung, verschiedene Ausstellungen von historischen Fahrzeugen und eine Gewerbeschau gewesen.

Der traditionelle Krämermarkt und der Festabschluss unter dem Motto „Nacht der Lichter“ am Dienstag hätten das Programm abgerundet.

Der Pfingstmarkt ist in Ravenstein einer der traditionellen Festhöhepunkte, an dem jedes Jahr Dorfgemeinschaft und örtliche Vereine sowie Gäste aus nah und fern in geselliger Runde zusammentreffen. Man schaut jetzt zuversichtlich auf das nächste Jahr, in dem das Organisationsteam an die bisherige Vorbereitung anknüpfen will. F

