Den Lebensstil reflektieren und sich etwas Gutes tun

Ein Plakat der Ausstellung „Bleib gesund!“ © Landratsamt

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Bilder zur Kampagne „Bleib gesund!“ zielen sowohl digital als auch in Printform darauf ab, den eigenen Lebensstil zu reflektieren und motivieren, sich etwas Gutes zu tun.

Die Bilder wurden von Bürgern aller Altersgruppen aus dem Kreis erstellt und zeigen auf, wie sie sich persönlich gesund halten. Die Ausstellung zum gleichnamigen Kreativwettbewerb endete am 9. Oktober im Landratsamt. Die großformatigen Bilder können nun gegen eine Spende zugunsten der Neckar-Odenwald-Klinken erworben werden. „Gerade aufgrund des Coronavirus und der bevorstehenden dunkleren Jahreszeit ist es wichtig, auf sich zu achten: Sei es mit der richtigen Ernährung, ausreichend Bewegung an der frischen Luft oder dem achtsamen Konsum von Medien“, so Melanie Rudolf von der Geschäftsstelle. Die Kommunale Gesundheitskonferenz erachtet diese drei Bausteine als wesentlich, wenn es um das Schwerpunktthema „Gesund Aufwachsen im Neckar-Odenwald-Kreis“ geht. Daher stehen die motivierenden Bilder auch weiter kostenfrei als Postkarten und Poster sowie digital zur Verfügung. „Die Kampagne wird uns durch die Pandemie begleiten und lebt vom Teilen der Bilder“ unterstreicht Rudolf. Daher ist die Unterstützung der Aktion von Einrichtungen mit Publikumsverkehr als auch von Privatpersonen erwünscht. Begonnen hatte das Projekt Mitte April mit dem Aufruf zur Teilnahme am Kreativwettbewerb. Da sich die Menschen gerade in Corona-Zeiten nichts mehr wünschen als gesund zu bleiben, heißt die Kampagne auch genauso: „Bleib gesund!“. Das Projekt der Kommunalen Gesundheitskonferenz wird durch die AOK Rhein-Neckar-Odenwald und die Suchtkoordinatorin des Neckar-Odenwald-Kreises, Angelika Bronner-Blatz, unterstützt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.10.2020