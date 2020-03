Den Glauben nicht verlieren

Buchen.In der momentanen Zeit, in der keine Gottesdienste oder Hauskreise stattfinden dürfen, möchte auch die Freie evangelische Gemeinde Menschen in Buchen und Umgebung mit kleinen mutmachenden Artikeln erreichen.

„Glaube, Hoffnung, Liebe – Im Moment leben wir in einer Zeit und unter Umständen, die uns vollkommen unbekannt sind. Vielleicht kennt der eine oder andere unserer älteren Mitmenschen einen ähnlichen Zustand, aber für die meisten ist es wohl etwas ganz Besonderes. Genau in dieser Zeit dürfen wir den Glauben, unsere Hoffnung und unsere Liebe nicht verlieren. Mit kleinen Beiträgen hier möchten wir Ihnen Mut und Hoffnung machen. Ohne Glauben und Gottvertrauen gibt es auch keine Hoffnung und ohne Hoffnung geht auch die Liebe verloren, so wie wir es heutzutage schon beim Einkaufen erleben, wenn es zum Beispiel um Toilettenpapier oder andere Hygieneartikel geht. Angst und Panik sind sehr schlechte Ratgeber. Lassen Sie die Liebe zum Nächsten nicht verloren gehen Der Friede Gottes, der höher ist als jede Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. (Philipper 4,7).

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.03.2020