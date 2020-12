Das Zentrum des Christbaumanbaus

Zwar hat das kleine Dorf Laudenberg nur rund 500 Einwohner, dafür bauen schätzungsweise 20 Familien im Limbacher Ortsteil tausende Weihnachtsbäume an.

Laudenberg. Es ist Erntetag. Schon seit 8 Uhr morgens ist Siegfried Müller aus Laudenberg mit Tochter und Schwiegersöhnen auf den Beinen. Am Tag vor dem 1. Advent sind sie zu fünft damit beschäftigt, Weihnachtsbäume zu fällen, einzunetzen und abzutransportieren. Seit etwa 25 Jahren baut Siegfried Müller Weihnachtsbäume auf einer Fläche direkt oberhalb seines Wohnhauses und einer weiteren Fläche bei Einbach an.

Verschiedene Tannen

„Wenn ich im Sommer meine Ruhe haben will, gehe ich in die Christbaumkultur. Dort mähe ich oder zupfe Unkraut“, sagt seine Frau Monika, die an diesem Samstag zu Hause ihre Enkel hütet. Neben Nordmanntannen bauen die Müllers auch Nobilis-Tannen und die Felsengebirgstanne Lasiocarpa an.

Mit einer Anbaufläche von zwei Hektar gehört Müller zu den kleineren Christbaumproduzenten in der Region. Rita Beuchert zum Beispiel, ebenfalls aus Laudenberg, zählt mit einer bewirtschafteten Fläche von rund 100 Hektar dagegen zu den großen Produzenten im Odenwald.

Wer zurzeit durch Laudenberg fährt oder läuft, sieht auf vielen Anwesen eingenetzte Christbäume stehen oder liegen. Siegfried und Monika Müller schätzen, dass in dem Ort mit seinen rund 500 Einwohnern etwa 20 Familien Weihnachtsbäume anbauen.

1000 Hektar Anbaufläche

Laut Thorsten Weber, Bürgermeister von Limbach, sind in seiner Gemeinde sieben Christbaumhändler angemeldet, davon fünf allein in Laudenberg. Da jedoch viele der Weihnachtsbaumproduzenten diese Tätigkeit im Rahmen eines landwirtschaftlichen Betriebs ausüben, könne die Gemeinde deren genaue Anzahl nicht ermitteln. „Christbaum aus dem Odenwald ist überregional eine Marke“, stellt Weber fest. Laudenberg sei sicher ein Schwerpunkt des Weihnachtsbaumanbaus nicht nur in seiner Gemeinde, sondern im Landkreis.

„Der Neckar-Odenwald-Kreis ist ein Zentrum des Weihnachtsbaumanbaus“, stellt auch Bernhard Heim, Leiter des Fachdienstes „Landwirtschaft“ im Landratsamt fest. Er schätzt die Anbaufläche von Christbaumkulturen im Landkreis auf 1000 Hektar. Jährlich nehme diese um etwa 20 Hektar zu. Denn jedes Jahr gingen bei seinem Fachdienst 20 bis 40 Anträge auf Aufforstung ein. Dabei handle es sich hauptsächlich um den Anbau von Weihnachtsbäumen.

Dass der Christbaumanbau vor allem in den Odenwaldkommunen floriert, liegt nach den Worten von Bernhard Heim am Sandsteinboden. Dort würden die Bäume besonders gut gedeihen. „Der Weihnachtsanbau hat sich zu einem bedeutenden Betriebszweig im Neckar-Odenwald-Kreis entwickelt“, stellt der Fachdienstleiter fest.

Wie Heim erläutert, sei im „Landwirtschafts- und Landeskultur-Gesetz“ geregelt, unter welchen Bedingungen der Anbau von Christbäumen genehmigt werden könne. Denn bei dieser Art der Bewirtschaftung handele es sich um Land- und nicht um Forstwirtschaft.

Die geplante Kultur unterliege den Richtlinien des Natur- und Artenschutzes. Außerdem achte man bei der Genehmigung darauf, ob das Landschaftsbild unzumutbar beeinträchtigt werde. Zudem dürfe die gemeindliche Planung einer möglichen Christbaumkultur nicht entgegenstehen.

Um das gemeindliche Einvernehmen herzustellen, holten in der Regel die Landwirte für die geplante Christbaumkultur die Stellungnahme der Kommune ein, bevor sie einen Antrag beim Landratsamt stellten.

Heim geht auch auf Bedenken von „besorgten Bürgern“ ein, die sich immer wieder beim Fachdienst meldeten. „Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist vergleichbar mit dem auf anderen Landwirtschaftsflächen“, sagt er. Gegen Unkraut würden die Hacke und auch Chemie eingesetzt. Manche Christbaumbetriebe verfügten über ein Biozertifikat dank einer umweltschonenden Anbauweise. „Wir spritzen so wenig wie möglich“, so Siegfried Müller. Er und seine Familienangehörigen mähten die Kulturen selbst aus und leisteten viel Handarbeit.

An den Wochenenden vor Weihnachten holt die Familie die Früchte ihrer Arbeit ein. Der hauptberuflich als Lkw-Fahrer tätige 60-Jährige nimmt sich Urlaub und verkauft seine Christbäume im Raum Hohenlohe.

Viele seiner Stammkunden erwarten schon den urig wirkenden Odenwälder, nicht nur wegen seiner Weihnachtsbäume, sondern auch wegen seiner Scherze, die ihm immer wieder von den Lippen gehen.

