Das Leben liegt in Gottes Hand

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Angst, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Zuversicht (2. Timotheus 1,7).

Welch wunderbare Erfahrung! Gott schenkt uns seinen Geist. Durch ihn verbindet er sich mit uns. Gott gibt uns den Geist der Kraft. Kraft ist die Fähigkeit, mein Leben in Freiheit zu gestalten, selbstbewusst meine Fähigkeiten zu entfalten und meine Grenzen anzuerkennen. Kraft ist das Wissen, ich bin von Gott angesehen und darf verantwortlich sein für mein Tun. Über mich selbst herrschen darf nur ich und Gott allein. Der Geist der Kraft ist die Gabe, das Leben heute zu wagen und dem Morgen voll Erwartung entgegenzugehen.

Gott gibt uns den Geist der Liebe. Liebe ist, was uns leben lässt. Der Geist der Liebe öffnet uns für Berührung und berührt werden in realem und übertragenem Sinn. Wir sind angewiesen auf Zärtlichkeit, Zuwendung, angesehen werden, Liebe ist körperliches Bedürfnis. Liebe als Gabe des Geistes ist auch spirituell. Sie hilft uns, Schönheit zu erkennen, Glück und Erfüllung zu genießen, einander mitfühlend zu begegnen. Der Geist der Liebe schenkt uns Lust am Leben. Gott schenkt uns den Geist der Zuversicht. Der Geist der Zuversicht gibt die innere Gelassenheit, das was ist anzunehmen und das, was kommt, zu erwarten, im Bewusstsein, was immer es ist: Ich bin nicht allein.

Zuversicht hilft, dunkle Zeiten zu durchstehen und Hoffnung zu bewahren. Der Geist der Zuversicht lehrt uns, es gibt immer einen Weg, den wir gehen können, auch wenn wir ihn nicht bis zum Ende erkennen.

Er lehrt uns, Umwege und Irrwege als einen Teil zu sehen, der zu unserem Leben gehört. Zuversicht lehrt uns, dass nicht alles so ausgehen muss, wie wir es uns wünschen, aber so, dass es einen Sinn ergibt. Der Geist der Zuversicht, ist das Wissen: Unser Leben liegt in Gottes Hand. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Angst.

Den Geist der Angst, der uns immer mehr voneinander trennt, der uns im wahrsten und übertragenen Sinn die Luft zum Atmen nimmt: Gott gibt ihn uns nicht. Sein Geist hilft, diesen Geist der Angst zu überwinden. Unser Leben darf bestimmt sein, von seinem Geist der Kraft, der Liebe, der Zuversicht.

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche!

Angelika Bless, Pfarrerin evangelische Kirchengemeinde Adelsheim

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.06.2020