„Corona darf nicht das Ende der Vereine bedeuten“

Neckar-Odenwald-Kreis.Wer leidenschaftlich Musik macht, begeistert Sport treibt oder sich freiwillig in Blaulichtorganisationen engagiert, leistet einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft. Die Coronapandemie sorgt in vielen ehrenamtlichen Bereichen für eine Zwangspause, vielen fehlt damit das gewisse Etwas im Wochenablauf, so Minister Peter Hauk (MdL) in einer Pressemitteilung zum Internationalen Ehrenamtstag an diesem Samstag.

Bislang schon schwierig

„Das Vereinswesen hatte es bisher schon schwer genug, gerade kleine Vereine plagten vor der Pandemie schon Nachwuchssorgen. Viele Vorstände befürchten, dass sich ihre Mitglieder an ein Leben ohne Vereinsaktivitäten gewöhnen könnten. Ein solcher Rückgang des Ehrenamts wäre für unsere Dörfer fatal“, so Hauk. Die Politik setze alles daran, pandemiebedingte finanzielle Schäden von den Vereinen abzuwenden. Es gelte, jede Möglichkeit zu nutzen, Vereinsmitglieder bei der Stange zu halten und Verantwortlichen Mut zu machen“, sagte der Minister.

Dabei lobt Hauk die Kreativität vieler ehrenamtlicher Organisationen. Mancherorts probe man per Video. Andere halten sich beim Walking zu zweit oder beim Radfahren körperlich fit, um später wieder im Vereinssport erfolgreich sein zu können. Aber auch der Einsatz für ältere Menschen zum Beispiel bei der Versorgung mit Dingen des täglichen Bedarfs sei vorbildlich und vielerorts auf Vereinsstrukturen zurückzuführen. Besonders bedauert Hauk, dass in diesem Jahr die beliebten Advents- und Weihnachtsmärkte ausfallen müssen. „Das war immer eine tolle Atmosphäre, die auf dem Land überwiegend durch ehrenamtliches Engagement auf die Beine gestellt wurde. Damit fehlt ein Teil der Einnahmen und ein wichtiger Teil der Gemeinschaftsförderung.“

Bereits im Sommer habe die Landesregierung ein Paket an Soforthilfen für gemeinnützige und zivilgesellschaftliche Organisationen auf den Weg gebracht. Anfang November wurde das Hilfsprogramm bis in den Frühsommer 2021 verlängert.

Hilfsprogramme laufen

Die Hilfe der Landesregierung richte sich dabei an Organisationen, unverschuldet in Not geraten seien und keine andere finanzielle Unterstützung erhalten hatten. „Diese Unterstützungsmöglichkeiten sind klare Bekenntnisse zu unseren ehrenamtlich Tätigen, wenngleich sie Verlorenes nicht in vollem Umfang kompensieren können. Der „internationale Tag des Ehrenamts“ ist nur eine symbolische Art für das vielfältige und ehrenamtliche Engagement zu danken. „Dennoch gilt es in diesen Zeiten des Verzichts ganz besonders zu betonen“, so Hauk.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.12.2020