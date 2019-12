Bürger besuchten den Landtag

Neckar-Odenwald-Kreis.Sie ist schon eine gute Tradition: Die Landtagsfahrt, in diesem Jahr am Nikolaustag, mit dem SPD-Landtagsabgeordneten Georg Nelius in die Landeshauptstadt. „Es ist mir wichtig“, so Nelius, „dass ich den Menschen aus meinem Neckar-Odenwald-Kreis unmittelbar am Ort des Geschehens zeigen kann, wie Politik für und mit den Bürgern gemacht wird.“

Nach einer kurzen Einführung in die Arbeit des Parlaments und der Regierung durch den Besucherdienst des Landtags startete die Gesprächsrunde mit dem SPD-Landtagsabgeordneten Georg Nelius. Neben landespolitischen Themen wurden auch einige Projekte und Sorgen des Neckar-Odenwald-Kreises angesprochen. Am Nachmittag nutzten die Mitreisenden die Gelegenheit, die Stuttgarter Innenstadt zu erkunden und den Weihnachtsmarkt zu besuchen.

Bei einem Zwischenstopp in einer Besenwirtschaft ging der Tag in geselliger Runde zu Ende. Bei Speis und Trank wurden noch so manche Themen diskutiert. Die Teilnehmer bedankten sich für den gelungenen und informativen Tag.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.12.2019