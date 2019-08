Neckar-Odenwald-Kreis.Fünf Bauernhöfe im Naturpark Neckartal-Odenwald beteiligen sich am Sonntag, 4. August, beim „Brunch auf dem Bauernhof“. Von 10 bis 14 Uhr können die Gäste hofeigene Leckereien und Produkte der Region genießen und bei Hofführungen die landwirtschaftlichen Betriebe kennenlernen.

Jeder Hof stellt sein Buffet individuell und entsprechend seiner hofeigenen Produkte zusammen. Es gibt Führungen durch Stall, Wiesen und Felder und auch für Kinder ein abwechslungsreiches Programm. Wer den Brunch auf einem der Höfe erleben möchte, sollte sich bis Montag, 29. Juli, direkt beim entsprechenden Hof anmelden, denn die Anzahl der Plätze ist begrenzt.

Es beteiligen sich der Hofladen und Bauernstube Mohr in Schweinberg, Telefon 06283/8529; der Heimentaler Biohof Kunzmann in Schefflenz, Telefon 06293/95755, der Hof Bender in Auerbach, Telefon 06293/929361, der Ferienhof Michaelsberg in Gundelsheim-Böttingen, Telefon 06269/45071 und der Geflügelhof Ziegler in Mauer, Telefon 06226/1276.

Weitere Informationen gibt es beim Naturpark Neckartal-Odenwald, Kellereistraße 36, Telefon 06271/72985 und buero@np-no.de und direkt bei den Höfen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.07.2019