Bring-Aktion für Altpapier

Neckar-Odenwald-Kreis.Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen finden in den Gemeinden statt den Straßensammlungen für Altpapier nun Bring-Aktionen statt. Das Altpapier kann jeweils samstags bis 17 Uhr an die entsprechenden Sammelstellen gebracht werden, dort stehen mehrere große Sammelcontainer bereit. Die KWiN bittet darum, kein Altpapier vor oder neben den Containern abzulegen. Das gilt außerdem für sonstige Abfälle.

An den Sammelstellen sollte darauf geachtet werden, dass es zu keinen Ansammlungen kommt. Sollten sich bereits Personen aus zwei Hausständen an den Sammelplätzen aufhalten, muss im Fahrzeug so lange gewartet werden, bis mindestens eines Fahrzeug wieder weggefahren ist. Die Wertstoffhöfe in Buchen, Hardheim und Mosbach (Firma Inast) sind unter Bedingungen – Maskenpflicht, maximal zwei Personen pro Fahrzeug, maximal fünf Fahrzeuge auf dem Wertstoffhof, Mindestabstand zwischen Personen 1,5 Meter – weiterhin geöffnet.

Es stehen folgende Abgabetermine an: Samstag, 7. November, Obst und Festhalle Höpfingen, Sportplatz Waldstetten, Parkplatz am Sportplatz in Krumbach, Parkplatz am Sportplatz in Seckach, Dorfgemeinschaftshaus Zimmern, Sportplatz und Parkplatz der Firma Flicker (An der Au/Sonnenhalde) in Auerbach; Samstag, 14. November, Parkplatz katholische Kirche Lohrbach, Sportplatz Heidersbach.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.11.2020