Neckar-Odenwald-Kreis.Spätestens mit dem herbstlichen Laubfalls startet die Holzernte für Laubhölzer im Wald. Der wertvolle Brennstoff Holz für Ofen und Kamin kann nun für den Staatswald ab September online bestellt werden.

Nach einer Pilotphase mit sehr positiven Rückmeldungen sei es nun mit wenigen Klicks möglich, in ganz Baden-Württemberg Brennholz im Staatswald auf der ForstBW -Website online zu bestellen, teilt der Forstbezirk Odenwald Odenwald mit (Brennholz online bestellen: https://www.forstbw.de/produkte-angebote/holz/bhf/).

Interaktive Landkarte

Durch die Eingabe des jeweiligen Forstbezirks und des für den Käufer in Frage kommenden Forstreviers in das Bestellformular gibt es auf einen Blick alle Informationen zu den angebotenen Holzarten und Preisen. Die Abgrenzungen der Forstbezirke und Forstreviere können einer interaktiven Landkarte auf der Homepage von ForstBW entnommen werden. Nach der Online- Bestellung findet die weitere Abwicklung über die Forstbezirke vor Ort statt.

Mit der Begleichung der Rechnung folgt eine Zahlungsbestätigung beziehungsweise eine Abfuhrfreigabe für das bezahlte Holz sowie eine Fahrgenehmigung für den betroffenen Waldort von ForstBW. „Diese Bestätigung muss der Käufer bei der Abfuhr mit sich führen und auf Verlangen vorzeigen“ erklärt Markus Groß vom Forstbezirk Odenwald. Auf der Zahlungsbestätigung wird auch eine Abfuhrfrist bekannt gegeben. In diesem Zeitraum muss das bestellte Holz abgeholt werden. Das Holz wird polterweise an Pkw-befahrbaren Waldwegen gelagert und in haushaltsüblichen Mengen angeboten. Der Bestellzeitraum für diesen Winter endet am 31. Dezember. Danach kann erst wieder ab dem 1. April bestellt werden.

Auch weiterhin kann Brennholz schriftlich über ein Bestellformular bestellt werden, dass beim Forstbezirk Odenwald, Schlossweg 1, 74869 Schwarzach, erhältlich ist. Telefonische Bestellungen können nicht mehr bearbeitet werden.

Weitere Informationen gibt es auf der Website www.forstbw.de im Internet.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.09.2020