Brauchen Mut und Fantasie

Jeden Freitag streiken Kinder und Jugendliche für ihre Zukunft. Ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis hat zum Klimastreik mit #FridaysForFuture aufgerufen: Alle zusammen für das Klima! – gegen die anhaltende Klimazerstörung, für den Erhalt unserer Schöpfung, auch bei uns in Mosbach.

Seit Monaten rütteln uns junge Menschen wach, für die wir als Eltern, Großeltern, Lehrer, Wegbegleiter in Freizeit und Beruf, als Führungskräfte der Wirtschaft, Kirche und Gesellschaft Verantwortung tragen.

Kinder und Jugendliche zeigen durch ihre Proteste, dass sie vieles in der Schule gelernt und verstanden haben: Die Ressourcen unserer Welt sind endlich! Unsere heutige Lebensweise zerstört den natürlichen Lebensraum und das in einer Geschwindigkeit, die jetzt schon spürbar ist. Spätestens aber für die jungen Generationen auch lebensgefährlich wird. Ihr Einsatz für Solidarität, Generationsgerechtigkeit und Nachhaltigkeit ist großartig.

Die Bewegung „FridaysforFuture“ setzt sich für ein Anliegen ein, welches die christlichen Kirchen schon vor Jahrzehnten begonnen haben: Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Mich beeindruckt das Engagement der jungen Menschen zutiefst.

Gleichwohl beschämt es mich. Sie legen lautstark die Finger in die Wunde, die uns Erwachsene bekannt ist. Wir verpesten weiterhin die Luft mit CO2. Schauen zu, wie die „Lunge unserer Erde“ für Viehzucht, Plantagen und unseren Wohlstand gerodet wird. Vermüllen die Meere mit Plastik. Verbrauchen die limitierten Ressourcen der Erde viel zu schnell und führen sinnlose Kriege. Die jungen Menschen sind unbequem geworden in ihren Aussagen und ihren Forderungen. Und das ist gut so! Sie stellen unseren Lebensstil, unser gesellschaftliches Werte- und Normsystem, unseren Wohlstand und unser Kaufverhalten, unser stetig auf Wachstum ausgerichtetes Wirtschaftssystem in Frage. Sie klagen an. Sie halten uns den Spiegel vor.

Jesus selbst war in seinem Tun und seinen Reden auch stets politisch. Er klagte an, irritierte, rüttelte wach, stellte, wenn nötig, das Werte- und Wirtschaftssystem immer mit Blick auf das Wohl aller in Frage. In wohl leidenschaftlichen Reden hielt er den Verantwortlichen und Mächtigen des Landes den Spiegel vor und sprach den Menschen Mut zu, aufzustehen und an der Veränderung mit zu wirken. Steht auf! Verändert die Welt! Zum eigenen Wohl und zum Wohl der Gemeinschaft! Für eine lebensfähige und friedliche Zukunft! Vertraut darauf, es wird gut werden.

So vielschichtig die Ursachen der rasanten Klimaerwärmung sind, so vielschichtig sind auch die Handlungsoptionen. Suchen Sie mit den jungen Menschen das Gespräch! Nehmen Sie ihre Sorgen ernst. Entwickeln Sie gemeinsame Ideen.

Als Lehrerin kann ich sagen, dass in den Schulen schon viele kleine Schritten erlebbar sind. Vom „Plastikfreien Schultag“, „Kleidertauschbörsen“, „Fairem Frühstück“, „Fairem Handy“, „Ökologischen Fußabdruck“, bei Projekttagen die Natur erleben, beim Upcycling, beim Bauen von Bienenhotels und vielem mehr. Ganz nach dem Motto „Kommt, lasst uns den Anfang machen. Wir probieren neue Sachen. Wir brauchen Mut und Fantasie, sonst verändern wir die Erde nie!

Irene Gimber, Dekanatsbeauftragte für Schulpastoral im katholischen Dekanat Mosbach-Buchen, katholische Religionslehrerin, Schulseelsorgerin

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.09.2019