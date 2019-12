Bioenergietonne hat Filterdeckel

Neckar-Odenwald-Kreis.Im Rahmen der Kreistagssitzung am 4. Dezember wurde ein neues abfallwirtschaftliches Gebührensystem beschlossen. Ab 2020 wird es eine Grundgebühr pro Haushalt und eine von der Größe des Restmüllgefäßes abhängige Leistungsgebühr geben (die FN berichteten). Alle Haushalte (außer in den „Pilotgemeinden“ Buchen, Hardheim und Rosenberg) erhalten noch in diesem Jahr einen Infoflyer für die Bestellung einer Bioenergietonne BET (Bestandteil der Grundgebühr, somit ohne Mehrpreis). Die Verteilung der BET (mit Biofilterdeckel) wird im März/April 2020 erfolgen, die erste Leerung wird dann ab Mai 2020 stattfinden.

In den Gemeinden Buchen, Hardheim und Rosenberg sind eigentlich alle Haushalte mit einer BET ausgestattet. Auch hier geht an alle Haushalte ein Infoflyer, denn bei Eigenkompostierung gibt es die Möglichkeit der Rückgabe der BET. Zusätzlich erhalten Haushalte, die im Rahmen einer Müllgemeinschaft noch keine BET hatten, die Möglichkeit, eine BET zu bestellen. Alle Haushalte in den Pilotgemeinden erhalten eine neue BET, da diese dann mit einem speziellen Biofilterdeckel ausgestattet sein wird. Dieser schützt vor Insektenbefall und wirkt Geruchsbelästigung entgegen. Dieser Tausch wird ebenfalls im Zeitraum März/April 2020 stattfinden – hier wird im Vorfeld noch genau informiert. Weitere Informationen unter www.kwin-online.de/aktuelles.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.12.2019