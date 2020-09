Betrüger am Telefon

Neckar-Odenwald-Kreis.Gleich zwei Mal versuchten bislang Unbekannte am Dienstagvormittag Personen aus Neckarelz am Telefon zu betrügen. In beiden Fällen gab sich der Anrufer als Beamter der Kriminalpolizei in Mosbach aus und berichtete von angeblichen Ermittlungen gegen die Angerufenen in der Türkei wegen Kinderpornographie beziehungsweise wegen Terrorismusverdachtes. Zur Abwendung von Haftbefehlen sollten Geldbeträge, in einem Fall mehr als 10 000 Euro, überwiesen werden. Die Forderungen hiernach wurden durch Anrufe weiterer unbekannter Personen untermauert, die sich ebenfalls als Amtsträger ausgaben. In beiden Fällen trat kein Schaden ein, da die echte Polizei rechtzeitig informiert wurde. Bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen sollte man misstrauisch werden und die 110 wählen, um den Sachverhalt mitzuteilen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.09.2020