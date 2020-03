Bernd Ebert wiedergewählt

Neckar-Odenwald-Kreis.Bei der Mitgliederversammlung des Kreisseniorenrates (KSR) stellten sich die derzeitigen Mitglieder des Vorstandes erneut zur satzungsgemäßen Wahl. Die Veranstaltung bot den Teilnehmern Gelegenheit, den Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden Bernd Ebert über das abgelaufene Jahr zur Kenntnis zu nehmen und einen Ausblick auf die geplanten Aktivitäten zu erhalten.

Die zahlreichen Einzel- und Dauerangebote des KSR sind in aller Regel kostenlos und werden von Mitgliedern des Gremiums und hinzugezogenen Fachleuten oder Referenten durchgeführt. Die Tätigkeitsfelder Mobilität, Gesundheit und Vorsorge, mobile Kommunikation sowie (Kriminal-)Prävention stehen dabei im Vordergrund. Damit wendet sich der Kreisseniorenrat an alle interessierten Senioren im gesamten Kreisgebiet. Einzelheiten zu den Angeboten sind auch in einem Flyer ersichtlich. Anfragen nimmt das Landratsamt unter Telefon 06261/ 842530 oder Kreisseniorenrat@neckar-odenwald-kreis.de entgegen.

Der KSR ist ein alternatives, parteipolitisch neutrales Mittel, Fragen, Wünsche und Vorschläge der Senioren an Organisationen und örtliche Verwaltungen heranzutragen und zu diskutieren.

Gewählt wurden: Bernd Ebert (Ravenstein) zum Vorsitzenden, Johann Esterle (Mosbach) stellvertretender Vorsitzender, Harald Wagner (Mosbach) Geschäftsführer und Schatzmeister (Mosbach), Bernhard Werner Schriftführer und Pressewart (Bödigheim), Dr. Helmut Dochnahl Beirat Recht, Birgit Bader Beirätin Gesundheit, Dr. Elisabeth Wolf-Heuß Berätin Frauen, Ursula Geiger und Gerd Straub Kassenprüfer. BW

