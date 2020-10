Bereits 20 Teilnehmer gefunden

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Fairtrade-Projektgruppe des Landratsamts war in den letzten Monaten aktiv und engagiert unterwegs. Insgesamt konnten so in kurzer Zeit sieben Einzelhandelsgeschäfte, acht Gastronomiebetriebe, eine Schule, ein Verein, eine Kirche sowie zwei außerordentliche Engagements für die „Fairtrade-Towns Kampagne“ Neckar-Odenwald-Kreis gewonnen werden.

Zu den engagierten Einzelhandelsgeschäften zählen der Betrieb Kottal-Blumen und Pflanzen in Mosbach, das Naturhaus Mosbach, die Bäckerei Fritze-Beck in Großeicholzheim, der Landhandel Barth in Aglasterhausen, Hofmann´s Fleischerfachgeschäft in Osterburken und die beiden ZG Raiffeisenmärkte in Mudau und Osterburken.

Von Seiten der Gastronomie beteiligen sich das Naturfreundehaus Zwingenberger Hof, die Kneipe Tante Gerda in Mosbach, der Gasthof Schwanen in Osterburken, das Waffelfabrikle Schefflenztal in Billigheim, das Gasthaus zur Wanderlust in Hettingen, der Ferienhof Pfeiffer in Bödigheim, das Gasthaus zum Löwen in Buchen und das Bildungszentrum in Mosbach. Von den Fairtrade-Schools hat das Burghardt-Gymnasium in Buchen zugesagt. Auch die Kirchengemeinde Walldürn und der Verein Mona Lisa aus Obrigheim setzen sich für die Kampagne ein. Darüber hinaus wurden noch zwei außerordentliche Engagements für die Kampagne gewonnen: Jeanette´s Catering in Altheim und eva Tagespflege in Buchen.

Im Rahmen der angestrebten Zertifizierung des Neckar-Odenwald-Kreises als Fairtrade-Landkreis suchen die Projektverantwortlichen derzeit noch weitere Einzelhandelsgeschäfte, Gastronomiebetriebe, Schulen, Vereine und Kirchengemeinden, die sich an der „Fairtrade-Towns Kampagne“ beteiligen möchten. „Fairtrade-Towns“ fördern gezielt den fairen Handel auf kommunaler Ebene. Sie sind das Ergebnis einer erfolgreichen Vernetzung von Akteuren aus Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft, die sich gemeinsam lokal für den fairen Handel stark machen. Im Neckar-Odenwald-Kreis sollen im Rahmen dieser Kampagne sowohl der faire als auch der regionale Handel gleichermaßen unterstützt werden.

Ziel ist es, dass die Betriebe und Institutionen faire und regionale Produkte in ihr Angebot aufnehmen. Um die Anforderungen zu erfüllen, sollten mindestens zwei faire und/oder regionale Produkte in das Sortiment aufgenommen werden. Auch Schulen, Kirchen und Vereine können sich an der Kampagne, wie durch verschiedene Bildungsaktivitäten oder durch den Verkauf bei Veranstaltungen, beteiligen.

