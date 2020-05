Beratungstermine sind jetzt auch online möglich

Neckar-Odenwald-Kreis.Das Diakonische Werk im Neckar-Odenwald-Kreis erweitert seine Beratungsarbeit auf digitaler Ebene. Ziel ist es, Menschen unkompliziert bei Fragen und Problemen unterstützen zu können.

Neu am Start ist jetzt ein Online-Beratungstool. Es soll Ratsuchenden den Weg in die Beratungsstellen ersparen und die Kommunikation von zuhause und mobil möglich machen – gerade in Zeiten von Corona-Beschränkungen ist dies besonders wertvoll.

Menschen digital erreichen

Nancy Gelb, Kirchenbezirksbeauftragte für Flucht und Migration sowie Jeannette Bell, Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer, können ab sofort über das Online-Tool erreicht werden. Mit der Online-Beratung wollen die Beraterin-nen Menschen erreichen, die Fragen haben im Bereich Asyl, Migration und Integration. Sprachkurse, Aufenthaltstitel, Familiennachzug, Asylverfahren, Job- und Wohnungssuche, Sozialleistungen oder Alltagsfragen… die Themen sind vielfältig.

Beraten werden auch ehrenamtliche Begleiter und Kirchengemeinden.

Das Online-Tool stellt auf datenschutzkonforme und vertrauliche Art Möglichkeiten bereit nicht nur Gedanken, sondern auch Dokumente zu teilen.

Zudem kann man Videochatten, wenn dies gewünscht wird. Somit ist eine persönliche, vertrauliche und passende Beratung sogar besser möglich als telefonisch.

„Die Corona-Pandemie“ hat uns vor eine Ausnahmesituation gestellt, auf die wir reagieren mussten“, sagt Jürgen Blechinger, verantwortlich für den Bereich Migration beim Diakonischen Werk Baden. Beratungsstellen mussten erreichbar bleiben - auch ohne persönlichen Kontakt. Gleichzeitig ist schnelle, sichere und zuverlässige Kommunikation zwischen Beratungsstellen, Betroffenen, ehrenamtlichen Unterstützern und Dolmetschern von entscheidender Bedeutung. Das können wir nun mit der Onlineberatung sicherstellen.

Hochwertige Informationsarbeit

Die geschützte Onlineberatung ist ein zusätzliches Angebot.

Durch sie lässt sich hochwertige Informationsarbeit noch effektiver gestalten. „Um qualifiziert beraten zu können, müssen unsere Mitarbeiter sehr schnell die Dokumente der Betroffenen einsehen und mit ihnen besprechen.

Mit unserem neuen Online-System sind auch im digitalen Zeitalter Geheimnis und Schweigepflicht bestens gewährleistet“, so Blechinger.

Die Corona bedingten Beschränkungen prägen seit Anfang März den Arbeitsalltag der Flüchtlings- und Migrationsberatung auch im Neckar-Odenwald-Kreis.

Nancy Gelb und Jeannette Bell, freuen sich deshalb über diesen neuen, wenn gewünscht auch anonymen Weg, über Internet mit ihnen in Kontakt zu treten.

„Das Onlineangebot gibt den Menschen die Möglichkeit, von zuhause aus Beratung und Hilfeangebote in Anspruch zu nehmen. Neue Fragen sind für Zugewanderte durch das Reiseverbot entstanden, finanzielle Sorgen entstehen bei Kurzarbeit oder Kündigung. Kann man trotz Reiseverbote und geschlossenen Grenzen nach Deutschland kommen oder das Land verlassen, wie seine Familie holen? Die Fragen seit Corona sind vielfältig“, so Jeannette Bell.

Sorgen teilen

Über die Internetseite der Diakonie Neckar-Odenwald und den Button „Onlineberatung für Zuwanderer*innen, Migrant*innen und Geflüchtete“ können Sorgen geteilt werden.

„Geflüchtete und die ehrenamtlichen Begleiter von Newcomers sind durch die Kontaktsperre nun zum Teil darauf angewiesen, andere Wege zu gehen, um Unterstützung zu bekommen“, so Nancy Gelb. „Gerade in der jetzigen Zeit müssen wir zusammenhalten und dürfen Menschen in schwierigen Lebenssituationen nicht vergessen. Für sie müssen die Beratungs- und Unterstützungsangebote der Diakonie erreichbar bleiben und noch leichter erreichbar sein. Insbesondere Menschen, die wegen (Vor-)Erkrankungen das Haus kaum verlassen, profitieren vom neuen Beratungsformat.“

Man hat sich inspirieren lassen

Vorlage für das neue Beratungssystem war die Onlinehilfe der Schwangerenkonfliktberatungsstellen der Diakonie in Baden.

Bereits im Mai 2019 war diese eingeführt worden. Gerade unter den coronabedingten Einschränkungen hatte man hier sehr gute Erfahrungen mit den Online-Angeboten gemacht.

