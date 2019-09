Beim Überholen von der Straße abgekommen

Seckach.Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag bei Seckach. Ein 51-jähriger Lkw-Fahrer fuhr gegen 13.45 Uhr auf der L 519 von Seckach in Richtung Bödigheim. Kurz nach Seckach wollte der Fahrer des 7,5-Tonners einen vor ihm in gleiche Richtung fahrenden Traktor überholen. Dabei kam er jedoch nach Zeugenaussagen, aus bisher noch nicht bekannten Gründen, nach links von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinab. Der Lkw verkeilte sich dabei zwischen den dortigen Bäumen und der 51-Jährige wurde eingeklemmt. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme und Bergung des Lkw mehrere Stunden vollständig gesperrt werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 15 000 Euro. Die Feuerwehren Seckach und Buchen waren mit über 50 Kräften im Einsatz. pol/Bild: Marcel Sowa

