Befund von Schlaganfall-Patienten in wenigen Minuten

Mosbach.Damit Schlaganfall-Patienten eine bestmögliche Versorgung erhalten, wurde in den Neckar-Odenwald-Kliniken (NOK) in Mosbach eine schnellere Datenverbindung eingerichtet. Im Falle eines Schlaganfalls ist dadurch die Befundung einer Schädel-Computertomographie (CT) innerhalb weniger Minuten möglich. Schon vor Jahren schlossen sich die NOK-Kliniken dem Schlaganfallkonsortium Rhein-Neckar der Neurologischen Universitätsklinik Heidelberg an.

Im Rahmen dieser Kooperation wurde nun in Mosbach eine bessere Bandbreite von 150 Megabit pro Sekunde eingerichtet, die es den neuroradiologischen Ärzten in Heidelberg innerhalb von 15 Minuten ermöglicht, komplette CT-Untersuchungen durchzuführen. Schädel-CTs von Schlaganfall-Patienten können sogar innerhalb von fünf Minuten begutachtet und gemeinsam mit den Ärzten in Mosbach zeitnah die weitere Therapie festgelegt werden.

Dr. Peter A. Oberst, Leiter der Kardiologie an den Kliniken am Standort Mosbach und verantwortlich für die Schlaganfallstation, erklärt: „Ohne das professionelle Netzwerk, die Führung und moderne Ausstattung einer Schlaganfall-Station wäre die Behandlung auf diesem hohen Niveau nicht möglich. Die noch schnellere Datenleitung sorgt ab sofort dafür, dass wir uns mit den Heidelberger Kollegen nahezu in Echtzeit abstimmen können.“ Auch lobt Oberst die Kompetenz der Neurologen im Mosbacher Ärztehaus. Durch die direkte Nähe zur Klinik seien die Ärzte immer präsent und könnten in den täglichen Visiten und neurologischen Untersuchungen ad hoc eine klinische Einschätzung geben. Daraus würden dann diagnostische und therapeutische Konsequenzen gezogen. „Ein Vorteil, der tagtäglich für hohe Qualität sorgt.“

Zertifiziert

Bereits 2019 wurde der Standort Mosbach zum wiederholten Male als Kompetenzzentrum für Schlaganfallpatienten zertifiziert. Davon profitierten im vergangenen Jahr mehr als 300 Patienten. Doch nicht nur die Ärzte und Pfleger sind bei einem Schlaganfall entscheidend. Auch das Team der Logopäden und der Physio- und Ergotherapeuten leistet einen großen Beitrag. Sie behandeln Patienten bei Sprach- und Schluckstörungen und absolvieren mit ihnen Übungen Besserung der neurologischen Symptome. Das ermöglicht eine zeitnahe Rückkehr in den Alltag. Alle seien auch am Wochenende bei den Patienten und gewährleisten so trotz aller Schwierigkeiten im Gesundheitswesen eine optimale Behandlung. Trotz der guten Versorgung ist es für ihn ebenso wichtig, vorzubeugen. Daher klärt er im Rahmen von Infoveranstaltungen über das Zustandekommen von Schlaganfällen und wirksame Präventionsmöglichkeiten auf.

