„Bedarfsgerechte Vergütung“ angemahnt

Erhellende Einblicke in die Welt der Krankenhausträgerschaften und der Klinikfinanzierungen gab es beim „Zukunftsdialog“ des DGB im Mosbacher Begegnungszentrum „fideljo“.

Mosbach. Die Stühle standen weit auseinander bei der Diskussionsreihe des DGB Kreisverbands Neckar-Odenwald. Im Mosbacher „fideljo“ knüpfte der Verband zum ersten Mal in Zeiten der Corona-Pandemie an die bewährte Reihe wieder an. Als Referent des Abends sprach Niko Stumpfögger, ehemaliger Bereichsleiter im Fachbereich Gesundheit, soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen bei ver.di, jetzt im Ruhestand.

Pro und Contra Privatisierung

Zu Beginn dieses „Zukunftsdialogs“ des DGB brachte Robin Friedel, Leiter der ver.di-Bildungsstätte, das Thema griffig auf den Punkt: „Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum“. Stumpfögger erläuterte sein Thema „Vom Krankenhaus zum Krankenhausgeschäft“ besonders unter dem Gesichtspunkt „Privatisierung von Krankenhäusern – ja oder nein“. Dabei kennt Experte Stumpfögger die Materie auch von innen, war er doch viele Jahre im Aufsichtsrat von Krankenhauskonzernen vertreten.

Der Referent ging vor allem der Frage nach, was sich ändert, nachdem ein öffentliches oder frei gemeinnütziges Krankenhaus an einen privaten Betreiber verkauft wurde. Zunächst jedoch stellte er fest, dass sich in Deutschland der Trend in diese Richtung in den vergangenen Jahren verlangsamt habe. Trotzdem sei die Bundesrepublik mit einem 18-Prozent-Anteil an privatwirtschaftlich betriebenen Häusern in der Welt führend, wie Stumpfögger ausführte. 47 Prozent werden hierzulande in öffentlicher Trägerschaft und 35 Prozent in freier gemeinnütziger Trägerschaft betrieben. Schon aus Reputationsgründen würden private Betreiber darauf achten, ein ausreichendes Angebot an Versorgungs- und Pflegeleistungen bereitzuhalten. Zudem sei erkennbar, dass Krankenhäuser nach dem ersten Kauf häufig weiter verkauft würden.

Ein grundsätzlicher Unterschied zu gemeinnützigen oder öffentlichen Trägern sei aber, dass mit diesen Häusern Erträge und letztendlich Gewinne erwirtschaftet werden müssten, was sich nicht immer mit dem Hauptzweck eines Krankenhauses vertrage. Am bedenklichsten sei es, wenn hinter den Eigentümern Finanzinvestoren stünden, die nicht mal mehr einen guten Namen zu verlieren hätten. Zum Glück gebe es davon in Deutschland nicht viele. Große und renommierte Privatkliniken seien etwa die Betreiber Asklepios, Paracelsus, Fresenius/Helios und die SRH-Kliniken mit Firmensitz in Heidelberg.

Das Personal – und dazu gehören auch die Ärzte – schlage mit einem Kostenblock von 60 bis 70 Prozent bei den Krankenhäusern zu Buche schlagen. Besonders bei den privaten Betreibern versuche man, diesen Block zu reduzieren und an Pflege- oder auch Servicepersonal zu sparen. So würden ganze Abteilungen geschlossen, gerne auch die Geburtshilfeabteilung, was allerdings auch am Mosbacher Krankenhaus geschehen sei, wie ein Teilnehmer in der späteren Diskussionsrunde zu bedenken gab. Die Krux seien besonders an den kleineren Häusern die Vorhaltekosten, wenn ein ganzes Team für den Eventualfall vorgehalten und bezahlt werden müsse, und dann die entsprechende Auslastung fehlt. Die sogenannten Fallpauschalen bekommen die Häuser aber nur für die tatsächlich behandelten Fälle und nicht für das Bereithalten der Infrastruktur. „Hier liegt das große Problem der kleineren Häuser.“ Diese finanzierten sich neben diesen Fallpauschalen über öffentliche Mittel etwa für Investitionen in Großgeräte. Dafür seien die Länder zuständig, die aber, so Stumpfögger, durch Steuerreformen in ihren Einnahmen beschnitten wurden.

Rechtsanspruch bleibt abstrakt

Insofern spiele auch die Steuergesetzgebung eine nicht unwichtige Rolle. Es gebe zwar einen abstrakten Rechtsanspruch, dass Großinvestitionen vom Land zu bezahlen seien. Das bedeute aber nicht, dass immer bezahlt werde, was benötigt werde, und erst recht nicht, dass das Geld sofort fließe. In der Praxis werden deshalb immer Mittel aus den Fallpauschalen für Investitionen abgezweigt, was bei öffentlichen Häusern zu Einsparungen beim Personal führe. Deshalb gelinge manchen Häusern der Defizitausgleich nicht. Dann hätten die kommunalen Träger den Fehlbetrag auszugleichen.

Eine Privatisierung sei aber schon deshalb keine Lösung, so die Meinung Stumpföggers, weil den Kreisen die Sache doch wieder auf die Füße falle, wenn die Bürger mit der privat getragenen Gesundheitsversorgung unzufrieden seien. Sollte nämlich ein Krankenhaus den betriebswirtschaftlichen Erwartungen der Konzerne nicht entsprechen, werde das Haus oft genug einfach geschlossen. Man sei zwar so das Defizit los, verbrenne aber das Vermögen der Steuerzahler, die die Investitionen der Häuser finanziert hätten.

Zudem falle die Verantwortung für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung wieder auf den Kreis zurück. Wenn schon ein Verkauf anstehen solle, müsse der Landkreis es schaffen, Einfluss und Einblick in die Politik der Konzerne nehmen zu dürfen. Auch müsse sich der Kreis ein Vorkaufsrecht einräumen lassen, was allerdings die Bildung von Rücklagen im Kreishaushalt voraussetze.

Stumpfögger sprach sich am Ende für eine Krankenhausversorgung in öffentlicher oder gemeinnütziger Trägerschaft aus und pflichtete Charlotte Schneidewind-Hartnagel, Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen, bei, die sich per Video-Streaming in die Diskussion zugeschaltet hatte, bei, dass die finanzielle Versorgung der Häuser weg von der Fallpauschale auf eine „bedarfsgerechte Vergütung“ umzustellen sei. Gabriele Teichmann, Vorsitzende des AWO-Kreisverbandes erhielt auf ihren Hinweis bezüglich der „Schwierigkeiten beim Abrechnungssystem an den Neckar-Odenwald-Kliniken“ von Stumpfögger die Antwort, dass „Managementprobleme“ dafür die Ursache seien. Es sei dann die Aufgabe des „Aufsichtsorgans, sprich des Landratsamtes, für ein besseres Management zu sorgen“.

Donnerstag, 01.10.2020