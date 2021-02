Bankkarten und PIN-Codes geklaut - Polizei gibt Fahndungsfotos heraus

Mosbach.Nach einer bislang unbekannten Frau fahndet aktuell das Polizeirevier Mosbach. Diese steht im Verdacht, sich durch Taschendiebstähle in den Besitz von Bankkarten samt den dazugehörigen PIN-Codes gebracht zu haben. Am 11. Januar 2021 und 23. Januar 2020 hob die Frau dann am Geldautomat in der Sparkassenfiliale in Neckarelz mehrere Tausend Euro von den Bankkonten zweier geschädigter Frauen ab. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stahl die Unbekannte am 11. Januar 2021 vermutlich in einem Discounter im Oberen Herrenweg in Diedesheim oder in einem Ladengeschäft in der Schlachthofstraße in Neckarelz den Geldbeutel einer Frau. Anschließend begab sie sich in die Bankfiliale und hob gegen 11 Uhr in betrügerischer Absicht fast 2300 Euro ab.

In einem weiteren Fall war die Tatverdächtige vermutlich ebenfalls durch einen Taschendiebstahl bereits im Januar vergangenen Jahres in der besagten Discounter-Filiale an eine weitere Bankkarte und den PIN-Code einer Geschädigten gelangt. Die Geldabhebung von 1000 Euro erfolgte am 23. Januar 2020, gegen 13.20 Uhr, ebenfalls in der Neckarelzer Sparkassenfiliale. Die Unbekannte wurde bei den Abhebungen von der Überwachungskamera gefilmt. Mithilfe der Aufnahmen versucht die Polizei nun herauszufinden, um wen es sich bei der Frau handelt.

Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261/8090.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.02.2021