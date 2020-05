Banger Blick in eine ungewisse Zukunft

Über fünf Stunden tagte der Kreistag am Mittwoch in der Walldürner Nibelungenhalle. Größter „Brocken“ auf der Tagesordnung war die Zwischenbilanz zur Corona-Krise, in der auch die aktuelle Situation im Gesundheitsamt, den Neckar-Odenwald-Kliniken und im Kreishaushalt dargestellt wurde.