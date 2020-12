Ausweichversuch blieb erfolglos

Osterburken.Weil er in der sogenannten „Kalbekurve“ zwischen Bofsheim und Osterburken einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen musste, bremste ein 49-Jähriger am Donnerstag gegen 18.30 Uhr seinen Wagen fast bis in den Stillstand ab. Dennoch konnte er nicht verhindern, dass es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden weißen Kastenwagen kam.

Obwohl am Fahrzeug des 49-Jährigen ein Schaden entstand, fuhr der Lenker des Kastenwagens weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

