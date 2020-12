Ausweichen ist möglich

Sennfeld/Leibenstadt.Da im Neckar-Odenwald-Kreis am Donnerstag der Corona-Inzidenzwert auf über 300 angestiegen ist und die Selbstverpflichtung der Landeskirche vorschlägt, ab diesem Wert keine Gottesdienste mehr zu halten, wird es schwierig, in Sennfeld und Leibenstadt die Gottesdienste an Heilig Abend, Weihnachten und Silvester wie geplant durchzuführen, teilt Pfarrer Dr. Markus Roser aus Sennfeld mit. Zumindest gelte das, solange der Inzidenzwert über 300 liege. Sollte der Wert wieder fallen, so könnten die Gottesdienste wie geplant stattfinden.

Pfarrer Roser verweist auf die Gottesdienste in Korb, das im Heilbronner Land liegt und lädt zu den kirchlichen Angeboten dort ein. Denn im Heilbronner Land liegt der Inzidenzwert wesentlich niedriger, nämlich bei 220 (Stand 18. Dezember). Folgende Gottesdienste sind für Korb geplant: Heilig Abend: Christvesper 17.30 Uhr, Gottesdienst zum Jahreswechsel: 27. Dezember, um 17.30 Uhr. Die geographische Lage der Pfarrgemeinde Sennfeld mit den Kirchengemeinden Korb und Leibenstadt in verschiedenen Landkreisen und einem unterschiedlichen Corona-Inzidenzwert machen die Besuche in Korb möglich. Nötig ist eine Voranmeldung per Mail mit Name, Telefonnummer und Adresse unter sennfeld@kbz.ekiba.de. Kurzentschlossene können ohne Anmeldung dazukommen, solange Platz vorhanden ist. Die Gottesdienste werden nach den aktuell geltenden Coronamaßnahmen wie Abstandsregel, Tragen eines Mund- und Nasenschutzes, Händedesinfektion und Intervalllüften durchgeführt.

Pfarrer Roser weist zudem auf das Heiligabend-Erlebnis „Deutschland feiert gemeinsam Weihnachten“ bei Bibel TV hin (https://www.24x-weihnachten-neu-erleben.de).

