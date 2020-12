Austausch findet virtuell statt

Buchen.Auch wenn im Advent keine Veranstaltungen vor Ort im Mehrgenerationenhaus stattfinden, gibt es für alle Interessierten hier dennoch eine Möglichkeit sich zu treffen: nämlich online.

„Der Ruhestand. Wie gestalte ich mein Leben neu?“: Diese Gesprächsrunde mit Austausch findet am Montag, 7. Dezember, von 19 bis 20.30 Uhr als Online-Angebot statt. Der Austausch beziehungsweise das Gespräch ist am Telefon oder Online möglich. Einen Online-Weihnachtstreff gibt es am Montag, 7., und am Montag, 14. Dezember, jeweils von 14 bis 15 Uhr.

Unter dem Motto „Weihnachtsgruß statt Mittagstisch“ können am Donnerstag, 10. Dezember, von 9 bis 14 Uhr vor dem MGH Weihnachtsgrüße abgeholt werden. Donnerstags findet ja eigentlich der beliebte Mittagstisch im MGH statt, wegen Corona entfällt das beliebte Angebot der BVE-Klasse der Alois-Wissmann-Schule derzeit jedoch. Stattdessen will die BVE-Klasse mit einem kleinen Weihnachtsgruß eine Freude bereiten. Einfach vorbeikommen und die kleine Überraschung abholen. Die Weihnachtsgrüße gibt es im Freien und es wird Abstand gehalten sowie Masken getragen.

Anmeldung und Informationen zu den Online-Veranstaltungen gibt es beim MGH, Ingrid Scheuerer, scheuerer@mehrgenerationenhaus-buchen.de, Telefon 06281/5656637 oder 0160/97986048 oder F. Schwab-Dörzenbach, Telefon 06281/31-127, helga.schwab-doerzenbach@buchen.de.

