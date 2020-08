Außenpolitik in Zeiten von Corona

Hüffenhardt.Die SPD-Ortsvereine Haßmersheim und Hüffenhardt fusionieren am Freitag, 7. August, um 18 Uhr. Zur ersten Veranstaltung konnte der neue Ortsverein den außenpolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion MdB Dr. Nils Schmid gewinnen.

Nils Schmid wird zum Thema „Deutsche und Europäische Außenpolitik in Zeiten der Corona-Pandemie“ sprechen und zur Diskussion zur Verfügung stehen.

Die Veranstaltung findet am Freitag, 7. August, um 19 Uhr unter den gegebenen Corona-Auflagen in der Mehrzweckhalle in Hüffenhardt statt – bei schönem Wetter vor der Halle. Interessierte sind willkommen

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.08.2020