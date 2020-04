Ausgebildete Arbeitskräfte gesucht

Mosbach/Buchen.Die Neckar-Odenwald-Kliniken stocken derzeit ihre Personalkapazitäten auf, um die Patientenversorgung auch in der aktuellen Lage gut sicherstellen zu können. Menschen aus der Region, die eine medizinische Ausbildung absolviert haben, erhalten von den Kliniken die Möglichkeit einer kurzfristigen Beschäftigung. So sollen der steigende Personalbedarf gedeckt und die bestehenden Krankenhausmitarbeiter an den Standorten Mosbach und Buchen entlastet werden. Kranken- oder Altenpfleger sowie Allgemein- oder Fachärzte, die Interesse an einer übergangsweisen Beschäftigung haben, können sich per E-Mail unter der Adresse perso-nal@neckar-odenwald-kliniken.de melden.

