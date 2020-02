Aus für Mosbacher Geburtshilfe Ende April?

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Gynäkologie und Geburtshilfe soll bereits zum 1. Mai dieses Jahres am Standort Buchen zusammengeführt werden. In den dadurch in Mosbach freiwerdenden Räumen soll ebenfalls zum 1. Mai stattdessen eine Wahlleistungsstation eröffnet werden. Die Abteilung für Akutgeriatrie wird zum 1. April am Standort Mosbach zusammengeführt. Das ist die mehrheitliche Beschlussempfehlung des

...