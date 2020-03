Aus für Mosbacher Geburtshilfe besiegelt

Mosbach/Buchen.Die Gynäkologie und Geburtshilfe wird zum 1. Mai am Standort Buchen der Neckar-Odenwald-Kliniken zusammengeführt. In den dadurch in Mosbach freiwerdenden Räumen wird ebenfalls zum 1. Mai stattdessen eine Wahlleistungsstation eröffnet. Bei 28 Ja-Stimmen, zwölf Gegenstimmen und fünf Enthaltungen schloss sich der Kreistag am Montag in seiner Sitzung in Schefflenz mehrheitlich der

...