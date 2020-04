Auf Knopfdruck Hilfe für den Notfall

Der Hausnotruf des DRK hilft vielen Pflegebedürftigen, vor allem in der Coronakrise. Denn: Angehörige oder Freunde können nicht wie üblich einfach mal vorbeikommen und nach dem rechten sehen.

Neckar-Odenwald-Kreis. Pflegebedürftige Menschen leiden derzeit doppelt unter der Coronakrise. Zum einen gehören sie aufgrund ihres Alters oder von Vorerkrankungen zur Risikogruppe. Eine Infektion könnte schwerwiegende Folgen für ihre Gesundheit haben. Und zum anderen fehlt der Kontakt zu Familienangehörigen und Freunden. Diese können auch nicht einfach mal vorbeikommen, wenn die pflegebedürftige Person Probleme hat – wegen der Ansteckungsgefahr. Deshalb weist der DRK-Kreisverband Buchen auf den Hausnotruf hin. Denn auch die persönliche Beratung oder die Kontrolltermine des DRK vor Ort fallen weg, wie Meryem Kaya verdeutlicht. „Umso wichtiger ist es, dass die Pflegebedürftigen wissen, dass sie mit dem Hausnotruf Hilfe bekommen im Notfall. Gerade jetzt kann er ein Gefühl der Sicherheit geben, für die Person selbst und deren Angehörige“, erklärt die Mitarbeiterin des Buchener Kreisverbandes.

Über 300 Personen im Altkreis

„Vielen ist nicht bekannt, dass sie einen Antrag für einen Hausnotruf stellen dürfen, sobald sie einen anerkannten Pflegegrad haben. Die Krankenkasse oder ein sozialer Hilfeträger übernimmt dann einen Teil der Kosten.“ Im Altkreis Buchen sichern sich über 300 Personen mit dem Hausnotruf ab. Normalerweise kümmert sich Kaya um alle, geht bei persönlichen Terminen vor Ort deren Medikamentenlisten durch oder hat einfach ein offenes Ohr. Zuletzt erhielt sie Unterstützung durch Lothar Gärtner vom Rettungsdienst. „Es hilft mir und den Pflegebedürftigen, wenn jemand dabei ist, der sich medizinisch auskennt“, erzählt die zuständige DRK-Sachbearbeiterin. Aufgrund der Coronakrise fallen diese Besuche jedoch weg. Anfangs sei sie etwas besorgt gewesen, den telefonisch könnte sie sich gar nicht um alle kümmern, aber: „Die Pflegebedürftigen klären vieles per Telefon mit ihren Angehörigen und die wiederum mit mir, das klappt sehr gut.“

Und dann gibt es ja noch den Hausnotruf. Dieser setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: Einerseits gibt es einen mobilen Funksender, der am Handgelenk oder als Kette um den Hals getragen werden kann. Ein Knopfdruck löst den Notruf aus. Dabei wird eine Sprechverbindung zur Rotkreuz-Hausnotrufzentrale aufgebaut. Diese erkennt, wer anruft, bewertet die Lage und bespricht das weitere Vorgehen, etwa ob Angehörige, Freunde, Nachbarn oder der Hausarzt informiert werden sollen. Der Rettungsdienst kann bei einem medizinischen Notfall alarmiert werden. Daten und Telefonnummern können beim DRK ebenso hinterlegt werden wie ein Einsatzschlüssel, damit der Rotkreuz-Einsatzdienst vor Ort schneller Hilfe leisten kann.

Grün, gelb und rot

Zum mobilen Funksender kommt eine Basisstation hinzu, die drei Knöpfe hat. Die rote Taste dient wie beim Funksender als Notruf. Die grüne Taste ist dazu da, sich an- und abzumelden, etwa im Urlaub. Und mit der gelben Taste, die einmal täglich gedrückt werden muss, wird ein Signal an die Leitstelle in Mosbach geleitet: alles in Ordnung. Sollte über einen bestimmten Zeitraum hinaus die gelbe Taste nicht gedrückt werden, wird ein Notruf aktiviert. Diese Taste wird jedoch nur auf Wunsch des Kunden aktiviert. Duschen oder Baden ist problemlos möglich, da die Gehäuse der Sender wasserdicht sind. Dass die Funktionsbereitschaft des Gerätes auch aufrechterhalten bleibt, dafür sorgt eine ständige Überwachung der Batterie. Als technische Voraussetzung für den Hausnotruf braucht es lediglich einen Telefonanschluss und eine Steckdose. Die Basisstation selbst ist kaum größer als ein Telefon.

Zu den Leistungen des Hausnotrufs gehört neben der Verständigung von Familie, Freunde, Nachbar, Pflegedienst oder Rettungsdienst – je nach Situation – auch die 24-Stunden-Erreichbarkeit. Das DRK stellt zusätzlich das Gerät bereit, installiert es und gibt eine Einweisung. Der Service kann auch an weitere Bedürfnisse angepasst werden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.04.2020