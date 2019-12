Auf das Geschehen im Morretal geblickt

Hettigenbeuern.Rück- und Ausblick sowie die Blutspenderehrung standen im Mittelpunkt der letzten Sitzung des Ortschaftsrates im Jahr 2019.

„Blutspender sind Lebensretter“ hob Ortsvorsteher Norbert Meixner die Bedeutung des Blutspendens hervor. Er zeichnete dann Silke Blumenschein-Meixner für 25maliges Blutspenden aus.

In seinem Rückblick erinnerte Ortsvorsteher Norbert Meixner nochmals an zahlreiche Aktivitäten seit seinem Amtsantritt, zum Beispiel an die Übergabe des Regionalbudgetaufklebers der Leader-Aktionsgruppe Regionalentwicklung Badisch-Franken für die Küchenausstattung im Dorfgemeinschaftshaus im Rahmen der Vorweihnachtsfeier der örtlichen Vereine. Ortsvorsteher Meixner erinnerte an die gelungene Feier anlässlich der Verabschiedung von Ortsvorsteher Günther Müller im Dorfgemeinschaftshaus. Er dankte an dieser Stelle auch nochmals den ausgeschiedenen Ortschaftsräten. Auch die Gedenkfeier zum Volkstrauertag, wo erstmals die beiden Bundeswehrvertreter Christoph Heinrichs und Alexander von Wedel den Kranz niederlegten, rief er ins Gedächtnis. Er dankte den Ministranten sowie Martina Berberich für das Sammeln für die Kriegsgräberfürsorge. Sein Dank galt neben der Verantwortlichen der Stadtverwaltung auch allen Aktiven in den Vereinen des Stadtteils, der Stellvertretenden Ortsvorsteherin Regina Eck sowie den Ortschaftsräten. Timo Blumenschein dankte er für den Winterdienst im Stadtteil.

Der Ortsvorsteher gab in seinem Ausblick den Termin des Seniorennachmittags am 12. Januar bekannt und ging in einem kurzen Ausblick auf die anstehende weitere Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses im nächsten Jahr ein. Da für die sanitären Umbaumaßnahmen das komplette Untergeschoss, der Jugendraum und der Ausschank und Küchenbereich gesperrt werden müssen, wurden diese Arbeiten in Absprache mit dem Sportverein auf Ende Juni 2020 verschoben. Zum Thema Dachsanierung und Außenfassade werde der Technische Dezernent Hubert Kieser, die geplante Umsetzung in einer öffentlichen Ortschaftsratssitzung vorstellen.

Ergebnisse werden vorgestellt

Bei der nächsten Ortschaftsratssitzung, am 7. Januar werden die Ergebnisse von Zukunftsdialog und Zukunftswerkstatt von der Initiative „Heddebör unser Ort“ vorgestellt. Unter Verschiedenes wurde die neue Küchenausstattung gelobt und es gab Hinweise wie durch einige weitere Maßnahmen die Funktionalität der Küche bei Veranstaltungen noch verbessert werden kann. Angesprochen wurde auch das Thema Bussard, hier sollte nach Meinung aus dem Gremium, geprüft werden ob die Kiefer mit dem Horst in Straßennähe nicht gefällt werden kann, damit der Bussard sein Nest etwas verlagert. Auch die Hundetütenspender mit entsprechenden Abfalleimern waren ein Thema.

Ortsvorsteher a.D. Günther Müller dankte dem Ortsvorsteher Norbert Meixner und den Ortschaftsräten für die Ausrichtung seiner Verabschiedung.

Erwähnt wurde auch die Homepage von Hettigenbeuern, welche künftig, so die einhellige Meinung des Gremiums, aktueller gestaltet sein sollte. hes

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.12.2019