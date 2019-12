Auch 2020 „in schwieriger See unterwegs“

Einstimmig brachte der Kreistag den Haushalt für das Jahr 2020 auf den Weg. Viel Hoffnung und hohe Erwartungen setzen die Kreisräte in das Pilotprojekt zur Verdichtung des Fahrplans auf der Frankenbahn auch zwischen Osterburken und Würzburg. Das Bild zeigt einen Blick in den Fahrplan, der am 15. Dezember in Kraft tritt.