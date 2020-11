Anstrengende und spannende Zeiten für die Ärzte im Neckar-Odenwald-Kreis

Neckar-Odenwald-Kreis.Viel wird in Zeiten der Corona-Pandemie über die Situation in den Krankenhäusern und Pflegeheimen gesprochen, doch was machen eigentlich die Hausarztpraxen? „Wir kommen gut zurecht, weil 90 Prozent der Corona-Patienten ambulant versorgt werden“, sagt Dr. Christoph Kaltenmaier, Allgemeinmediziner aus Aglasterhausen sowie Bezirksbeirat der Kassenärztlichen Vereinigung und Pandemiebeauftragter im

...