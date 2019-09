Andrea Niessen macht ein Stück Geschichte bewusst

Neckar-Odenwald-Kreis.Der Kunstverein Neckar-Odenwald eröffnet am Sonntag um 11 Uhr mit „Drachenzahn und Grenzgänge“ seine letzte Mosbacher Ausstellung dieser Kunstsaison im Alten Schlachthaus.

Was als Titel zunächst fantastisch, fast märchenhaft klingt, erweist sich als ein Projekt, bei dem die Speyerer Künstlerin Andrea Niessen hinführt zur Beschäftigung mit einem Stück Geschichte des 20. Jahrhunderts, das auf tragisch-beeindruckende Weise Landschaft und Monument, Denkmal und Zeichen menschlichen Wahns geworden ist: dem Westwall. Sie erstellt in Mosbach eine Installation, in der sie die Formen und Zeichen dieser gigantischen Abwehranlage zitiert, mit der das Deutschland des Drittens Reiches versuchte, zu verhindern, dass dem eigenen Land geschehen kann, was es selbst aggressiv und verbrecherisch in anderen Ländern betrieb: Okkupation.

Andrea Niessen, die in Mannheim und in den USA Kunst studierte nimmt bei dieser thematisch gleichzeitig hochaktuellen Schau aber nicht die historische Aufarbeitung in den Fokus ihrer Arbeit. Sie will zur Erfahrung grundsätzlicher Fragen und Themen hinführen. Da ist einerseits das, was Menschen dazu brachte, sich mit gigantischem Aufwand auf diese Weise abzugrenzen, zu isolieren und da ist andererseits das, was heute aus diesem Aufwand geworden ist. Das konnte sich nämlich als Zufluchtsort für Pflanzen und Tiere in etwas Positives verwandeln und hat dabei eine ganz eigene Ästhetik gewonnen. Dies alles zu erforschen und einzufangen ist seit vielen Jahren zu einem großen Thema für Andrea Niessen geworden. Ergebnisse davon wird sie in Mosbach in einer verschiedene Techniken umfassenden Gesamt-Installation präsentieren. Andrea Niessen wird in einem Künstlergespräch mit Kuratorin Ulrike Thiele Auskunft zu dieser Arbeit und ihrem grundsätzlichen Kunstverständnis geben.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.09.2019