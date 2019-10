Am Sonntag ist Kirchweihtag

Am Sonntag ist „Kerwe“! Da fallen uns doch gleich nette Traditionen ein: Der Kerwe-Kuchen, oder der Kerwe-Tanz. Vielerorts wird auch heute wieder zum Kerwe-Essen eingeladen. Und viele erinnern sich sicherlich noch an den „Hammeltanz“, der traditionell am Kerwe-Montag die Festlichkeiten abschloss.

Was im Dialekt als „Kerwe“ bezeichnet wird, ist nichts anderes als der Kirchweihtag. Warum haben unsere Vorfahren diesen Tag als richtiges Fest begangen?

Sicher spielte das Gemein-schaftserlebnis eine Rolle; dennoch lässt mich dieses spezielle Datum vermuten, dass noch etwas „Mehr“ dahintersteckt. Am Sonntagmorgen durfte der Kirchgang nicht fehlen.

Denn, das war ja der eigentliche Anlass: Die Freude darüber, im eigenen Ort eine Kirche zu haben. Und so, wie die Menschen ihren Geburtstag jedes Jahr feiern, hat man wohl den Weihetag der Kirche zum Anlass genommen, der Freude über die Existenz eines eigenen Gotteshauses Ausdruck zu verleihen.

Ich erinnere mich noch gut daran, wie es unser Pfarrer Ulrich Stoffers bei der Festpredigt, anlässlich des 125. Weihetages der Muckentaler Kirche, zu verdeutlichen verstand, dass es zu Zeiten, in denen Kirchen profaniert, geschlossen, oder veräußert werden, durchaus keine Selbstverständlichkeit mehr darstellt, eine eigene Kirche zu besitzen.

Und die Muckentaler hatten vor über 125 Jahren, mit immer neuen Eingaben bei der Kirchenbehörde, regelrecht darum „gekämpft“ ein eigenes Gotteshaus zu bekommen.

Unsere Kirchen prägen ja nicht nur das Ortsbild, sie haben eine starke Aussagekraft. Die Glockentürme zeigen nach oben zum Himmel und verweisen auf eine noch größere, andere Wirklichkeit, als unser irdisches Dasein.

Und die oft kostbare Einrichtung im Inneren stellt keine Kunstsammlung dar, sondern symbolisiert, wie Gott mit uns in Beziehung tritt: So, der Altar, als Tisch, um den sich die Gemeinde zum Heiligen Mahl versammelt, zu dem uns Christus selbst einlädt und sich uns selber ganz und gar schenkt: „Tut dies zu meinem Gedächtnis!“ Oder, der Ambo bzw. die Kanzel; von hier aus wird die Frohe Botschaft verkündet. Dabei werden über Jahrhunderte gemachte Erfahrungen von Menschen mit Gott lebendig, die uns bis heute etwas zu sagen haben.

Das Gebäude aus Stein ist auch immer ein Hinweis auf das geistige Haus aus lebendigen Steinen, die Gemeinde. Beide sollen nicht zu „Museen“ werden. Deshalb wünsche ich mir, dass diese Kleinode aus Stein, die unsere Vorfahren oft mit großen Opfern erbaut haben, auch für die künftigen Generationen ein Ansporn sind, sich als lebendige Steine, als Gemeinde Jesu Christi, aufbauen zu lassen und damit, nicht nur materiell, sondern auch geistig das zu bewahren, was den Erbauern „heilig“ war.

Setzen Sie sich doch einfach mal in Ihre Kirche hinein, lassen Sie den Raum auf sich wirken und lauschen Sie, was dieser Ort gerade Ihnen sagen will?

In diesem Sinne, einen gesegneten „Kerwe“-Sonntag.

Reiner Roos, Diakon in der Seelsorgeeinheit Elztal-Limbach-Fahrenbach

