„Alter Schwede“ durch moderne Anlage abgelöst

Neckar-Odenwald-Kreis.Bei der Aktion der Energieagentur Neckar-Odenwald (EAN) – „Wir suchen den ältesten Heizkessel im NOK“ – hatten mehr als 50 Teilnehmer mitgemacht. Der Initiator Uwe Ristl freute sich gemeinsam mit den Kooperationspartnern der Innung Heizung, Sanitär und Klima und den Stadtwerken aus Mosbach, Buchen und Walldürn über den Gewinner: ein Heizkessel aus schwedischer Produktion von 1966, also buchstäblich ein „alter Schwede“, bei Familie Dagmar und Irene Holdermann aus Kälbertshausen.

Die Aktion war möglich, weil der deutsche Kesselhersteller Brötje aus Rastede einen Brennwertkessel im Wert von 5000 Euro zur Verfügung gestellt hatte.

Dabei hatte die Aktion vor allem eines im Sinn: Viele alte Heizungsanlagen leisten im Neckar-Odenwald-Kreis immer noch ihren Dienst. Diese stammen aus einer Zeit, als Klimaschutz und Heizkosten eine eher untergeordnete Rolle gespielt haben. Zudem schreibt die Energieeinsparverordnung vor, dass Heizkessel, die vor dem 1. Januar 1985 eingebaut wurden oder nach 30 Jahren Betriebszeit unter bestimmten Voraussetzungen, auszutauschen sind. Rund die Hälfte der emittierten Treibhausgase in der Region sind dem Wärmesektor, also der Beheizung von Gebäuden, zuzuordnen. „Bestimmt haben wir mit dieser Aktion den einen oder anderen an seine alte Heizung erinnert und dass diese nun durch eine neue und umweltfreundlichere ersetzt wird“, so Ristl.

Übrigens: Über die Sommersaison wurde die alte Heizungsanlag bei Familie Holdermann durch eine moderne ersetzt.

