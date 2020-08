Wie unerforschlich sind seine Wege“ hören wir am Sonntag in der Lesung. Paulus schrieb es vor zweitausend Jahren – vielleicht etwas seufzend – an die Gemeinde in Rom.

Und da sind sie, die Bilder der Fahrt in den „Corona-gefährdeten“ Urlaub nach Fehmarn. „Vielen Dank für Ihr Verständnis“, steht auf dem großen Schild knapp vor der Baustelle. Etliche Kilometer „Stop and Go“ auf der A 7 liegen vor mir. Verständnis? Nein, hab ich nicht. Im Gegenteil: Ich ärgere mich jedes Mal über diese Schilder, die mir vorschreiben, wofür ich Verständnis haben soll. Eigentlich habe ich ja sogar dafür Verständnis, dass Fahrbahnbeläge ab und an erneuert werden müssen.

Eigentlich finde ich es auch sinnvoll, dass die A 7 dreispurig ausgebaut wird. Und natürlich begreife ich, dass solche Bauarbeiten immer wieder auch mal meine Fahrstrecken betreffen müssen. Aber solche nervigen Baustellen verständnisvoll und geduldig lächelnd ertragen, das kann ich nicht.

Warum stellen sie nicht einfach ein Schild hin, mit dem sie auf die Baustelle hinweisen und schreiben groß darunter: „Alles hat seine Zeit“. Das fände ich ehrlicher und netter. Denn dieser kluge Satz aus der Bibel sagt mir klar und freundlich, dass die Baumaßnahme sein muss und eben auch Zeit braucht. Aber er fordert von mir kein Verständnis, das ich in dem Moment vielleicht gar nicht aufbringen möchte.

„Alles hat seine Zeit und alles Vorhaben hat seine Stunde“ – dieser Satz gilt für alle alltäglichen und besonderen Ereignisse auf diesen „unerforschlichen Wegen“ in unserem Leben. Und für Baustellen und Umleitungen im Straßenverkehr gilt er genauso wie für die Baustellen und Umleitungen in meinem Leben. Auch bei denen möchte ich mir von niemandem eine verständnisvolle Haltung aufdrücken lassen.

Baustellen und Unfälle mag ich nicht, egal ob sie mir im Straßenverkehr oder in meinem Leben begegnen. Und das möchte ich auch deutlich sagen dürfen, beim Fahren auf der A 7, genauso wie gegenüber Gott.

Manche Menschen meinen, dass man als Christ alle Schicksalsschläge, also auch alle Baustellen, Unfälle und Umleitungen des Lebens dankbar und verständnisvoll aus Gottes Hand annehmen soll. Ich glaube nicht, dass Gott das von mir erwartet. Ich glaube, ich darf über jede Baustelle meines Lebens schimpfen und damit hadern. Die Bibel ist voll von Gebeten, in denen Menschen genau das tun.

Aber die Bibel ist auch voll von Worten, die zeigen, dass Gott seine Menschen auch in den Baustellen und Karambolagen ihres Lebens nicht allein lässt. Er ist auch dort für mich da, egal wie lang die Baustelle ist, egal wie viele Umleitungen ich fahren muss und egal wie sehr ich auf dem Weg hindurch darüber schimpfe.

Vielen Dank, Gott, für Dein Verständnis!

Ein schönes Wochenende und gute Fahrt in den Urlaub

Manfred Leitheim, Diakon der Pfarrgemeinde MOSE - Mosbach-Elz-Neckar

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.08.2020