Alle Impftermine im Neckar-Odewald-Kreis sind ausgebucht

Neckar-Odenwald-Kreis.Das Kreisimpfzentrum in Mosbach wird an diesem Freitagmorgen seinen Betrieb aufnehmen. Die ersten 1100 Terminslots sind bereits ausgebucht. Am Mittwoch und Donnerstag wurden jeweils 106 weitere Termine für den 10. und 11. Februar freigeschaltet. Diese sind ebenfalls ausgebucht.

Mehr als die Hälfte der Impfdosen wird über die mobilen Teams für die dringend erforderliche weitere Impfung in den Pflegeheimen eingesetzt. Der Rest steht etwa zu gleichen Teilen der Bevölkerung und den Mitarbeitern der Neckar-Odenwald-Kliniken in Mosbach und Buchen sowie dem Krankenhaus Hardheim zur Verfügung. Dies teilte das Landratsamt am Donnerstag den FN mit.

Wie setzt sich die erste Gruppe, also die Personen mit der höchsten Priorität, zusammen?

Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben; Personen, die in stationären Einrichtungen zur Behandlung, Betreuung oder Pflege älterer oder pflegebedürftiger Menschen behandelt, betreut oder gepflegt werden oder tätig sind; Personen, die im Rahmen ambulanter Pflegedienste regelmäßig ältere oder pflegebedürftige Menschen behandeln, betreuen oder pflegen; Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit einem sehr hohen Expositionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus SARS-CoV-2 tätig sind; Personen, die in medizinischen Einrichtungen regelmäßig Personen behandeln, betreuen oder pflegen, bei denen ein sehr hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht.

Wie viele Personen aus dem Kreisgebiet gehören zur ersten Gruppe?

Eine exakte Zahl hierzu ist laut dem Landratsamt schwer zu ermitteln. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes lebten 2019 insgesamt 5666 Menschen in der Altersgruppe 80 bis 85 sowie 4031 in der Altersgruppe 85 und mehr im Kreisgebiet. Zusammengerechnet sind das 9697 Menschen.

Es gibt 34 Pflegeheime im Kreisgebiet, diese haben zusammen 2059 Bewohnerplätze. Hinzu kommen Einrichtungen des betreuten Wohnens und unter anderem Einrichtungen der Johannes-Diakonie Mosbach.

Wie viele Mitarbeiter der Krankenhäuser dürfen sich impfen lassen? Und gibt es noch weitere Einrichtungen des Landkreises, in denen Beschäftigte geimpft werden können?

In den Neckar-Odenwald-Kliniken kommen bis zu 300 Mitarbeiter in den Intensivstationen, den Isolierbereichen und den Notaufnahmen sowie im Notarztdienst in Mosbach und Buchen infrage.

Gleiches gilt für die Mitarbeiter der Pflegeheime und auch für das Krankenhaus Hardheim. Dort kommen 120 Mitarbeiter infrage.

Wie viele sich schlussendlich impfen lassen, ist noch offen. Laut Verwaltungsleiter Lothar Beger gehören zur ersten Gruppe 17 Beschäftigte, die am Samstag geimpft werden.

In der zweiten Gruppen sind die über 70-Jährigen oder Menschen mit einer Behinderung an der Reihe. Weiß man schon, wann es hier losgeht? Und wie viele werden das ungefähr sein?

Der Impfstart für die Gruppe der zweiten Priorität wird vom Land festgelegt. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes lebten 2019 insgesamt 12 792 Menschen in der Altersgruppe 70 bis 79 Jahre im Neckar-Odenwald-Kreis.

Wo sind Terminvereinbarungen möglich? Und wo gibt es weitere Informationen?

Terminslots für spätere Impftage werden nach und nach freigeschaltet und rechtzeitig in der Presse sowie auf der Homepage des Landratsamtes angekündigt. Terminvereinbarungen sind weiter nur unter Telefon 116117 beziehungsweise unter www.impfterminservice.de möglich. Informationen zum Thema Impfen und Kreisimpfzentrum stellt der Landkreis auf seiner Webseite im Rahmen der Corona-Informationen oder unter dem Suchwort „Kreisimpfzentrum“ zur Verfügung.

