Aktuell 115 Erkrankte

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus im Neckar-Odenwald-Kreis ist am Mittwoch auf 423 gestiegen. Das sind fünf Fälle mehr als am Vortag. 308 Menschen haben die Infektion inzwischen überwunden und gelten als genesen. Aktuell sind damit noch 115 Personen erkrankt. Sie befinden sich in häuslicher Isolation beziehungsweise zur Behandlung im Krankenhaus. 18 Menschen sind an den Folgen der Erkrankung beziehungsweise in Verbindung mit dem Virus gestorben. Im Main-Tauber-Kreis gab es am Mittwoch zwei neue Fälle. Von den insgesamt 391 Infizierten sind 342 genesen

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 13.05.2020