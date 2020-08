„Aktion Mensch“ fördert Projekt

Odenwald-Tauber.Digitale Technik öffnet Türen zu Information, Kommunikation und Bildung. Umso wichtiger ist es, dass auch Menschen mit Behinderung selbstbestimmt und chancengleich an der Internetnutzung teilhaben können.

Mithilfe der Förderaktion „Internet für alle“ der „Aktion Mensch“ können nun weitere Wohnangebote an Standorten der Johannes-Diakonie mit kabellosen Internetanschlüssen ausgestattet werden. Bewohner von 19 Häusern an den Standorten Mosbach, Schwarzach, Wertheim, Bad Mergentheim, Eberbach, St. Leon-Rot und Mannheim profitieren von der Gesamtförderung von rund 77 500 Euro. „Wir möchten durch die Installation von freiem W-Lan unsere Wohnangebote modern aufstellen und allen Bewohnern und Gästen einen frei nutzbaren Zugang zur Verfügung stellen“, so Martin Adel, Vorstandsvorsitzender. Dafür sei man der Unterstützung der „Aktion Mensch“ dankbar. Von diesen Maßnahmen profitierten vor allem diejenigen, die bisher über keinen eigenen Telefon- und Internetzugang verfügen.

Smartphones, Tablets und Computer gewinnen durch die Möglichkeiten der Sprachsteuerung sowie weitere Hilfsmittel zur Barrierefreiheit zunehmend an Stellenwert für Menschen mit Behinderung. Sie dienen als Infoquelle und Plattform für soziale Interaktionen gleichermaßen. Das wurde nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie und die dadurch notwendigen Besuchseinschränkungen deutlich.

Darüber hinaus benötigen Menschen mit Behinderung auch im digitalen Raum häufig Assistenz. Die Förderung der „Aktion Mensch“ umfasst auch Bildungsangebote für Nutzer sowie für Mitarbeiter als Multiplikatoren. Themen sind hierbei Medienkompetenz, Bedienung oder und Handhabung der Technik.

