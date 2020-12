Acht weitere Todesfälle bestätigt

Neckar-Odenwald-Kreis.Das Gesundheitsamt erhielt über Weihnachten und am Sonntag Kenntnis über acht weitere Todesfälle im Landkreis mit Covid-19. So starben in den Neckar-Odenwald-Kliniken am Standort Buchen eine 89-jährige Bewohnerin des ASB-Seniorenzentrums am Rühlingshof Buchen, eine 79-jährige Bewohnerin des Pflegezentrums Hüffenhardt, eine 82-jährige Bewohnerin des Caritas-Pflegezentrums St. Josef Buchen, eine 92-jährige Bewohnerin des ASB-Seniorenzentrums am Elzpark Mosbach und drei Männer im Alter von 59, 84 und 94 Jahren. Zudem verstarb ein 72-jähriger Mann auf der Intensivstation in den Neckar-Odenwald-Kliniken am Standort Mosbach. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 im Neckar-Odenwald-Kreis steigt somit auf 71.

17 neue Fälle

Insgesamt wurden am Montagnachmittag 17 weitere Infektionen vom Gesundheitsamt bestätigt. Ausnahmsweise war keine Einrichtung im Landkreis betroffen. Derzeit sind 529 Personen von einer Infektion betroffen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 226,3 gesunken. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie 2909 Personen infiziert.

Situation im Main-Tauber-Kreis

Im Main-Tauber-Kreis gab es drei neue Infektionen. Dort sind 213 Personen betroffen. Die Inzidenz liegt bei 138,2. Insgesamt wurden 2137 Fälle im Landkreis bestätigt.

Bei Fragen zum Thema Corona stehen im Neckar-Odenwald-Kreis geschulte Mitarbeiter des Landratsamts unter Telefon 06261/843333 und 06281/52123333 von 8 bis 16 Uhr zur Verfügung . lra

