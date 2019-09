Acht verdiente Mitarbeiter für Treue ausgezeichnet

Mosbach.Acht verdiente Mitarbeiter wurden im Landratsamt anlässlich ihres Dienstjubiläums geehrt. „In diesem Raum sitzen sehr viele Jahre Berufserfahrung. Wir wollen heute Danke für ihren Einsatz sagen, denn das kommt im Tagesgeschäft manchmal zu kurz“, sagte Landrat Dr. Achim Brötel zu Beginn der Feierstunde im Mosbacher Hauptsitz des Landratsamtes.

Gleich fünf Mitarbeitern gratulierte Brötel zum 25-jährigen Dienstjubiläum. Die Glückwünsche nahm zunächst Sandra Dörr entgegen, die im Fachdienst Veterinärwesen arbeitet. Ebenso gratulierte er Uwe Götz, Straßenwärter in der Straßenmeisterei Osterburken, Stefanie Kellermann, Sozialpädagogin im Fachdienst Soziale Dienste, sowie den in den Straßenmeistereien Osterburken und Buchen tätigen Straßenwärtern Rainer Korinek und Frank Speth. „Herzlichen Dank für ihre engagierte Arbeit und auf noch viele weitere Jahre beim Landkreis“, sagte Brötel.

Weitere drei Mitarbeiter feierten das 40-jährige Dienstjubiläum. So geehrt wurde Gerda Haußer, die den Fachdienst Kommunales leitet. „Sie bringen ihre ganze Erfahrung in die Beratung der Städte und Gemeinden ein, was wiederum das gute Verhältnis von Landkreis und Kommunen weiter festigt“, so Brötel. Joachim Mai, Dienststellenleiter der Straßenmeisterei Buchen, wiederum dankte Brötel mit dem Hinweis auf den guten Pflegezustand der Straßen im Kreis. „Das zeichnet uns aus und dazu tragen sie einen wichtigen Teil bei.“ Ebenso dankte er Martin Rebstein, der als Streckenwart in der Straßenmeisterei Mosbach arbeitet, für seinen langjährigen Dienst: „Im Laufe der vier Jahrzehnte haben sie ihr großes Wissen in drei Straßenmeistereien eingebracht.“ Alle Geehrten erhielten als Dank ein Präsent. Die Mitarbeiter mit 40-jährigem Dienstjubiläum erhielten zudem eine von Ministerpräsident Winfried Kretschmann unterzeichnete Urkunde.

Auch die Vorgesetzten sowie die stellvertretende Personalratsvorsitzende Petra Anders gratulierten den Geehrten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.09.2019