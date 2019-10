Abstimmung über Naturpark-Fotos

Neckar-Odenwald-Kreis.180 Bilder stehen in einer Online-Abstimmung bis zum 20. Oktober zur Auswahl beim Fotowettbewerb Neckartal-Odenwald. Dabei wurden Bilder gesucht, die den Naturpark bestmöglich charakterisieren. Eine Jury wählt anschließend aus den zehn Bildern mit den meisten Stimmen die drei Sieger aus, welche mit Preisen ausgezeichnet werden. Als Hauptpreis wartet eine Übernachtung im „Lamm“ in Mosbach. Die zehn schönsten Bilder werden ab Januar in einer Ausstellung im Naturparkzentrum in Eberbach gezeigt. Danach geht sie auf „Wanderschaft“ durch den Naturpark.

Der Fotowettbewerb findet im Rahmen des Naturparkplans 2030 statt. Dieser wird unter dem Motto „Wo geht es hin?“ die Fahrtrichtung für die Naturparkentwicklung bis zum Jahr 2030 vorgeben. Eine aktive Beteiligung der 55 Mitgliedsgemeinden, der Partnerorganisationen sowie der Bevölkerung ist bei der Planerstellung ausdrücklich erwünscht. So können künftige Ziele und Leitbilder ideal auf die Region abgestimmt werden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 10.10.2019