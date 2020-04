Absage ist eine Option

Zwingenberg.„Die Verantwortlichen der Schlossfestspiele stehen derzeit permanent untereinander in Kontakt, um die Situation zu bewerten. Im Rahmen der dabei besprochenen Szenarien für die Spielzeit 2020 ist auch eine komplette Absage eine Option. Im diesem Falle würde es selbstverständlich eine Lösung für bereits erworbene Tickets geben“, so der Vorsitzende des Festspiel-Trägervereins Landrat Dr. Achim Brötel auf FN-Anfrage. Unter anderem entscheidend werde sicherlich sein, wie in Baden-Württemberg das Ergebnis der Corona-Beratungen von Bund und Ländern bezüglich Großveranstaltungen genau ausgelegt wird. Bisher gebe es dazu ja noch keine verbindliche Regelung. Anders als bei anderen Festspielen sei aber aufgrund des relativ späten Probenbeginns noch etwas Zeit. „Und unabhängig von allen rechtlichen und finanziellen Überlegungen gilt natürlich: Bei jeder Entscheidung steht die Gesundheit der Zuschauer und aller Mitwirkenden im Vordergrund“, erklärte Brötel. borg

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.04.2020