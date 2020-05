Ablagerung falscher und illegaler Abfälle

Neckar-Odenwald-Kreis.Nach Angaben der Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald (KWiN) zeigt sich in der Vergangenheit wieder vermehrt, dass falsche oder illegale Abfälle auf Grüngutplätzen abgelagert werden. Die KWiN weißt in einer Mitteilung nochmals darauf hin, dass die Grüngutplätze nur für Bürger der Standortgemeinden vorgesehen sind. Gewerbetreibende dürfen an Grüngutplätzen nicht anliefern.

Gebracht werden dürfen Baum-, Strauch- und Heckenschnitt mit einem maximalen Durchmesser bis zu 15 Zentimeter und einer maximalen Länge von zwei Metern ohne Draht oder Kunststoffschnüre sowie Rasenschnitt, Gartenabfälle und Laub. Das Ablagern von Plastik- und Sammelsäcken sowie Müll und Gefahrstoffen jeglicher Art (Maschendraht, Altöl) und Bauschutt sind streng verboten. Auch Baumwurzeln gehören nicht auf den Grüngutplatz: Meist sind diese ohnehin größer und stärker als die vorgegebenen Maße, vor allem aber können Erd- und Steinanhaftungen oder eingewachsene Steine große Schäden an den Maschinen verursachen.

Abfälle aus der Landwirtschaft wie Stroh und Stall- beziehungswiese Tiereinstreu sowie Kohle, Asche (insbesondere noch heiße) oder verbranntes Material dürfen ebenfalls nicht angeliefert werden – auf den Plätzen herrscht Rauchverbot.

